Støre hardt ut mot Sandbergs Iran-feiring: – Det er helt uvanlig

Tidligere denne uken kom det fram at Sandberg (Frp) var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

– Jeg kan ikke se at en norsk statsråd har gjort det før, sier Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter på NRK.

– Den iranske ambassaden i Norge har meldt tilbake at de har fått en stor fisk på kroken når de får en norsk statsråd til å komme og feire revolusjonen. For det er helt uvanlig. Det må tolkes som at man her gir et politisk signal, mener Støre.

Per Sandberg ønsket ikke å delta i Politisk kvarter fredag, men deltagelsen på nasjonaldagen ble forsvart av Høyres Svein Harberg

– Jeg tror alle som er med i denne debatten har deltatt i sammenhenger der man ikke stiller seg bak arrangørens mange meninger. Det er et dilemma vi står oppe i hele tiden, både statsråder og stortingsrepresentanter, sier Harberg.

– Privatpraktiserende statsråd

Kritikken mot Sandberg har dag for dag økt i styrke etter en ferietur til Iran med kjæresten Bahareh Letnes. Sandberg varslet ikke statsministeren om turen og han hadde med seg jobbtelefon – begge deler i strid med sikkerhetsrutinene for statsråder.

Mens feriereisen var helt privat, deltok han på nasjonaldagen i februar som fiskeriminister.

Sandberg takket ja til invitasjonen uten at det ble gjort noen vurdering i departementets embetsverk og invitasjonen ble ikke journalført.

Utenriksministeren svarte i går slik om Sandbergs deltakelse:

– UD var ikke kjent med det, men det er heller ikke vanlig, for det foregår ingen innmelding eller koordinering. Det gjorde det ikke under tidligere regjeringer, og det gjør det heller ikke nå. Og det er nettopp fordi ikke statsråder stiller på disse arrangementene for å ivareta protokollære hensyn, det gjør vi fra UDs side på embetsnivå. Og sånn har det alltid vært, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Støre sier han er positiv til dialog og handel med Iran, men at dette er noe annet.

– Utenriksministeren sier at «dette (deltakelsen på nasjonalfeiringen) kan ikke jeg ha kontroll på, det er helt vanlig.» Da har vi en privatpraktiserende statsråd som sender politiske signaler. Og det uroer meg at verken utenriksministeren eller statsministeren ser at det faktisk er et signal, sier Støre.

STILT TIL VEGGS: Per Sandberg ble møtt med en rekke spørsmål fra journalister i Mandal etter et besøk på Skalldyrfestivalen. Du trenger javascript for å se video. STILT TIL VEGGS: Per Sandberg ble møtt med en rekke spørsmål fra journalister i Mandal etter et besøk på Skalldyrfestivalen.

Støre: – Kan ikke gjøre feil på dette området

Når det gjelder spørsmålet om tillit, mener Støre det mest kritikkverdige er at Sandberg brøt sikkerhetsrutinene da han reiste på ferie til Iran.

Støre sier han støtter KrFs varsel om en mulig sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Statsministeren sier alle kan gjøre feil. Nei, alle kan ikke gjøre feil på dette området. For det er farlig, sier Støre.

Rødts Bjørnar Moxnes, som stilte mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug i vår, sier han avventer svarene fra Sandberg før han konkluderer om han har tillit.

– Men det er ganske åpenbart at å ha en statsråd som kan ha gitt sensitiv informasjon til en fremmed makt, det tror jeg mange på Stortinget mener ikke er akseptabelt, sier Moxnes.

Høyre: – Dette følges opp

Svein Harberg, som er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener statsministeren tar saken alvorlig.

– Det refereres til denne ene setningen om at alle kan gjøre feil, men hun har sagt mye mer enn det. Hun har sagt at saken er alvorlig, og hun har hatt samtaler med Per Sandberg. jeg kjenner ikke innholdet i disse samtalene, men vet det følges opp, garanterer Harberg.

– Det viktige er at han (Per Sandberg) har butt reglementet. Det må han stå til rette for, og det må vi få svar på, sier han.