Store forskjeller på videregående skoler: – Svært alvorlig

Det viser nye tall fra Skolebidragsindikatoren (SI) som Utdanningsdirektoratet legger frem i dag (se faktaboks).

– Undersøkelsen viser at mange skoler har en jobb å gjøre, og at mange fylker må bidra mer, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Store forskjeller

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser skolenes bidrag til å løfte elevene til å fullføre, bestå og få så gode karakterer de kan. De viser også at det er store forskjeller mellom fylker, og mellom skoler innad i hvert enkelt fylke.

Den største forskjellen ligger i hvor mange som består utdanningsløpet på både yrkes- og studiespesialiserende studieløp:

På yrkesfaglige utdanningsprogram varierer årsbeståttallene fra 5,8 i Hedmark til minus 4,6 i Oslo. På studiespesialiserende utdanningsprogram, varierer resultatet fra 3,7 i Hedmark til minus 4,1 i Finnmark:

Sanner: – Svært alvorlig at noen blir hengende etter

Sanner er ikke fornøyd med de store forskjellene.

– Det er svært alvorlig at noen skoler blir hengende så langt etter. Derfor gir jeg klar beskjed til fylkene som skoleeiere at denne undersøkelsen må man ta tak i slik at man løfter de skolene som har blitt hengende etter.

Det fordi alle elever, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på, skal ha lik mulighet til å lykkes.

– Når skoler har dårlig resultater på gjennomføring og å løfte karakterene til elevene, så må fylkene og skolelederne ta dette på største alvor, sier kunnskapsministeren.