Store forskjeller i forsikringsselskapenes dekning av skader på reiser i utlandet

UD fraråder fortsatt reiser til en rekke av nordmenns feriefavoritter som Spania, Hellas, og Tyrkia. De siste reiserådene åpner for å dra til de nordiske landene, unntatt Sverige.

– Setter seg ikke til doms over folk

Normalt gjelder ikke en vanlig reiseforsikring dersom man reiser til land Utenriksdepartementet fraråder å reise til. Men hos flere store forsikringsselskaper gjelder reiseforsikringen nå som vanlig i utlandet, så lenge det som eventuelt måtte gå galt ikke har noe med korona å gjøre.

Gjensidige er ett av disse selskapene.

– Vi vil anbefale erstatning i skadesaker fra kundene våre så lenge det ikke har med covid-19 å gjøre. Det sier kommunikasjonssjefen i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad.

Mange nordmenn ønsker seg tilbake til strender i de sydlige deler av Europa. Her en strand i Hellas som er et av landene regjeringens reiseråd ikke anbefaler å besøke. Foto: Murad Sezer

Hos disse selskapene gjelder reiseforsikringen, selv om du trosser UDs reiseråd:

Eika

Fremtind

Frende

Gjensidige

Selskapene anbefaler samtidig alle å følger reiserådene fra norske myndigheter og tar forbehold om alt som har med korona å gjøre. Hva som defineres som en koronarelatert sak er ikke entydig.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige, sier at de ikke setter seg til doms over hvorfor folk reiser til utlandet. Foto: Mats Stordal / Mats Stordal

– Er du i Tyskland og blir frastjålet kameraet eller mobilen, hvorfor skulle ikke vi da hjelpe?Det vil sikkert meldes inn vanskelige saker til oss som det er uklart om skaden kan knyttes til korona eller ikke. Et sted må vi sette en grense, men her må vi gjøre som i andre saker og vurdere hver sak for seg. Vi kan dekke fly hjem i visse tilfeller innenfor våre rammer, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Føyer oss etter myndighetenes råd

If sier de respekterer UDs reiseråd om bare å dra til de nordiske land, bortsett fra Sverige. De vil derfor ikke betale erstatninger til de som reiser til land norske myndigheter fraråder å reise til.

– Vi er midt i en nasjonal smittedugnad, og føyer oss etter myndighetenes råd. Vi har et stort trøkk av innringere nå. Og vi tror kundene setter pris på den ansvarsfullheten vi praktiserer, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsansvarlig for reiseforsikring i If.

Han fortsetter:

– Det er viktig for oss at kundene vet at behandling på sykehus i utlandet er geografisk betinget. Noen sykehus vil ikke ta imot deg hvis du ikke har en negativ covid-19 test, sier Handeland.

Kommunikasjonsansvarlig Andreas Bibow Handeland i If, sier at de respekterer reiserådene til regjeringen. Foto: IF

– Nordmenn er usikre

Frende forsikring har tidligere uttalt til NRK at nordmenn føler usikkerhet i forhold til hva som er tillatt.

– Mitt inntrykk er at folk er veldig usikre. Det er jo ikke forbud mot å reise, men en anbefaling, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen.

Hvis du blir påkjørt av en bil, mister bagasjen eller blir akutt syk av andre ting enn korona, forteller hun at reiseforsikringen gjelder.

– Hva som kan relateres til korona er nybrottsarbeid for oss. Noe er åpenbart, andre saker kan bli vanskeligere. Da stoler vi på dokumentasjonen vi får.

Frendes vurdering har vært at folk har kjøpt en tjeneste. De vurderer selv hvilke reiser som er nødvendige for dem.

Helseminister Bent Høie sa i dag på en pressekonferanse at reiserådene vil oppdateres hver fjortende dag utover sommeren.

Mulighetene for nordmenn å reise til utlandet har endret seg etter at regjeringen har åpnet samfunnet igjen litt etter litt.

I dag ble det klart at Norwegian gjenopptar 76 ruter fra 1. juli – deriblant flere utenlandsruter til kjente og kjære turistmål som Gran Canaria og Alicante.

Norwegian starter opp med utenlandsflyvninger – men UD fraråder fortsatt sydenreiser

Praktiserer ulikt

Tryg og Europeiske er selskaper som tidligere har sagt til NRK at de holder igjen. De er uenige med Gjensidiges måte å behandle skader som kundene utsettes for.

De mener de som forsikringsselskap ikke kan overprøve regjeringens reiseråd.

Har du reiseforsikring gjennom Europeiske Reiseforsikring eller Tryg, gjelder ikke reiseforsikringen, dersom du reiser til et land eller områder myndighetene fraråder reiser til.

Dersom man blir syk

Alle forsikringsselskapene understreker at den som velger å trosse UDs reiseråd, må være klar over at helsevesenet lokalt kan være begrenset på grunn av koronapandemien.

Det kan derfor være vanskelig å få hjelp. Det kan også være vanskelig å komme seg hjem, dersom man blir syk.

Situasjonen i det landet man reiser til, kan også plutselig endre seg.

