Store feil på Bane Nor-system i morgontimane

Like etter klokka halv åtte torsdag morgon opplyste jernbaneselskapet Bane Nor om ein ny feil på informasjonssystema deira over heile landet.

– Det blir skilta og ropt feil info. Førebels veit me ikkje kor lang tid det vil ta, skreiv Bane Nor på eigne nettsider.

Feilen er nå retta.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, fortalde at feilen ikkje påverka togtrafikken.

– Heldigvis er det ingen spesielle problem med togavgangane i dag, sa Nordli til NRK.

Tidlegare på morgonen, like før klokka halv seks, meldte Bane Nor om første feil med informasjonssystemet.

Rundt to timar seinare opplyste selskapet at den første feilen var retta.