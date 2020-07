Støre etter kritikk for NRK-intervju: – Likestillingen står sterkt i Ap

Støre utelukker ikke at Giske kan bli utnevnt som statsråd, skulle det bli en rødgrønn regjering etter stortingsvalget neste år.

Det kom frem i et intervju med Ap-lederen som NRK publiserte onsdag kveld.

I samme intervju kommenterer Støre også situasjonen rundt de avtroppende stortingsrepresentantene Jette Christensen og Marianne Marthinsen.

Da han fikk spørsmål om de to, svarte han at «ingen er uunnværlige».

Ap-byråd: – Overrasket

Særlig uttalelsene om de to avtroppende kvinnene har skapt reaksjoner i sosiale medier og i partiet.

– Jeg ble veldig overrasket da Jonas Gahr Støre sa dette, og jeg tenkte jo om han ville sagt dette til en mann som hadde gitt seg etter så mange år og med så mange fremtredende posisjoner i vårt parti, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Anders Fehn / NRK

Hun sier hun er opptatt at Ap skal være «likestillingspartiet» i landet.

– Vi har en lang tradisjon for å løfte frem kvinner, fra Gros kvinneregjering da jeg var en liten jente og frem til i dag, har vi vært opptatt av å bygge opp sterke kvinnelige forbilder i vårt parti, og gi dem posisjoner, sier Hansen.

Etter reaksjoner onsdag kveld sendte Støre ut en pressemelding der han understreket at han var takknemlig for innsatsen til Jette Christensen og Marianne Marthinsen.

Støre ser ikke likestillingsaspektet

I dag sier Støre at uttalelsene kom ut av kontekst i intervjuet onsdag kveld, og han gjentar at han takker de to kvinnene for innsatsen de har gjort.

– Rina Mariann Hansen stiller spørsmål ved om du ville sagt det samme om en mann?

– Absolutt. Vi har to veldig erfarne som går ut, Dag Terje Andersen og Martin Kolberg. Jeg takker dem for innsatsen også, sier han.

Men flere politiske kommentatorer peker i dag på at Støres uttalelser til NRK i går er problematiske. Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell mener det er rart at han snakker så lite raust om to avtroppende kvinnelige politikere som har vært tydelige i sin kritikk av prosessen rundt Giske.

– Det som er rarest er sparket mot Marianne Marthinsen og Jette Christensen der han egentlig sier at de burde være takknemlige for posisjonene de har hatt. Det tror jeg svir litt for folk i Arbeiderpartiet, sier politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll til NRKs Nyhetsmorgen.

Mens fungerende politisk redaktør i Adresseavisen, Kato Nykvist, sa i Dagsrevyen onsdag kveld at uttalelsene er et skudd i baugen for Ap som et likestillingsparti.

Støre svarer at han er uenig i at dette svekker Ap som likestillingsparti, og mener han ikke sender slike signal i partiet.

Støre om likestilling i Arbeiderpartiet Du trenger javascript for å se video.

– Vi har dyktige kvinner i de fremste posisjonene i vårt parti, vi får dyktige kvinner inn på listene, dyktige ordførere, vi har vært med på å løfte flere kvinner i politikken, og det skal jeg fortsette med.

– Men hvordan tror du kvinner kan oppfatte det når du ikke utelukker at Trond Giske kan bli statsråd?

– Jeg har ingen diskusjon om statsråder. Det er poenget. Det er svaret. Det er en hypotetisk problemstilling. Derfor diskuterer jeg ikke det. Først må vi vinne et valg, så får vi ta det etterpå.

– Men ser du ikke at dette kan ha et likestillingsaspekt?

– Nei, det ser jeg ikke. Likestillingen står sterkt i Arbeiderpartiet. Kamp for likestilling står sterkt. Kamp mot trakassering står sterkt. Vi har skjerpet regelverket, og det kommer vi til å ha fortsatt høy årvåkenhet på, sier han.

Ikke tilstrekkelig tillit

I intervjuet som gikk onsdag kveld sier Støre at det må ligge en «bunnløs tillit til grunn» om man skal sitte i regjering sammen.

Leder av Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, beskriver det Støre sier om tillit som helt avgjørende.

Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trettebergstuen gikk ut i Dagbladet i vår og ba Trond Giske sette partiet først. Hun jobber mye med hvordan partiorganisasjonen skal arbeide med #metoo-bevegelsen videre, og trekker frem kulturbygging. På spørsmål om Giske kan bli statsråd, skriver hun til NRK:

– Man trenger ikke være rakettforsker for å se at tilliten til Giske ikke er tilstrekkelig i partiorganisasjonen til at det er aktuelt nå.