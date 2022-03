Store eksplosjoner ble hørt i nærheten av den ukrainske byen Lviv lørdag ettermiddag.

Det opplyser Igor Zinkevych ved byrådet ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Alle bør forholde seg rolig og holde seg innendørs, sier han i et innlegg på Facebook.

Litt senere melder Kyiv Independent om nye eksplosjoner. Ifølge ordføreren har nok et rakettangrep truffet byen.

Tykk, sort røyk stiger opp over Lviv etter at russiske luftangrep rammet utkanten av byen lørdag. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Ordfører Andrij Sadovyj skriver på Twitter at dette angrepet har gjort betydelig skade på byens infrastruktur, men at boligbygg ikke er ødelagt.

Fem såret

Fem personer er såret i to rakettangrep som først traff innenfor byens grenser. Det opplyser Maksym Kozytsky, som er guvernøren i regionen.

Ifølge Lvivs ordfører Andrij Sadovyj skal heller ikke de første angrepene ha rammet boligområder.

Han skriver på Twitter at det brenner i et anlegg for oppbevaring av drivstoff. Det jobbes med å slukke brannen.

Kartet viser stedet i utkanten av Lviv som er bekreftet truffet i angrep lørdag.

Sadovyj ber innbyggerne om å søke ly fram til flyalarmen slås av.

Lviv, den største byen vest i Ukraina, har stort sett unngått russiske angrep siden starten av krigen. Mange internt fordrevne har flyktet til Lviv-området.

Innbyggere i Lviv søker tilflukt i kjellere etter eksplosjoner nær byen lørdag. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Videoen viser store røykskyer stige opp etter at det er meldt om store eksplosjoner nær den ukrainske byen Lviv. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser store røykskyer stige opp etter at det er meldt om store eksplosjoner nær den ukrainske byen Lviv.

Ukraina: Kan ikke stole på uttalelse fra den russiske hæren

Fredag sa den russiske hæren at de har oppnådd sine mål og vil konsentrere seg om en «fullstendig frigjøring» av Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Kamppotensialet til Ukrainas væpnede styrker har blitt betydelig redusert, noe som gjør at vi kan fokusere på vår hovedinnsats på å oppnå hovedmålet – frigjøringen av Donbas, sa sjef for generalstaben i den russiske hæren Sergej Rudskoj.

Ukrainske myndigheter sier lørdag at de ikke kan stole på uttalelsen fra den russiske hæren. Det fordi Russland fortsetter å angripe og omringe befolkningen i byer som Tsjernihiv, Kharkiv og Mariupol. Det skriver nyhetsbyrået AP.