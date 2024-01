Støre bekrefter at Borchs etterfølger er klar

Borchs etterfølger som minister for forskning og høyere utdanning er funnet, bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor NRK på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Når får vi vite det?

– Det blir når kongen har fått vite om det, sa Støre.

Statsministeren signaliserte i forbindelse med Borchs avgang at han ville utnevne en ny statsråd tidlig denne uken.

Nå får NRK bekreftet at skiftet skjer i morgen, tirsdag.

I flere dager har ulike Sp-kilder trukket fram Borchs statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel som høyaktuell og favoritt til å overta etter Borch.

AVGANG: Sist fredag forlot Sandra Borch regjeringen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Og i utdanningssektoren – og fra Trøndelag – er det nå mange som taler varmt for Hoel. Dekan Monica Rolfsen ved NTNU sier til Adresseavisen at hun håper Hoel rykker opp.

– Der har vi en ekstremt kompetent statssekretær fra Trondheim, som selv jobber i sektoren og nyter stor respekt, sier hun.

Hoel som et trygt kort og får gode skussmål for sin innsats i regjeringsapparatet etter 2021, ifølge NRKs kilder.

Og da Borchs forgjenger Ola Borten Moe måtte gå av i fjor høst, pekte Sps fylkeslag både i Hordaland og Sogn og Fjordane på nettopp Hoel, ifølge Dagsavisen.

Andre navn

Det var fredag at Borch gikk av som minister for høyere utdanning og forskning.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde, erkjente hun.

Etter det NRK forstår, har det lenge vært klart at det blir en ny Senterparti-politiker som tar over ministerposten, som ligger under Kunnskapsdepartementet.

NEVNES: Stortingsrepresentant Ivar Prestbakmo fra Troms. Foto: Fabian Ubeda / Fabian Ubeda

I tillegg til Hoel har NRKs kilder de siste dagene også trukket fram andre navn i diskusjonene:

Ivar Prestbakmo : Stortingsrepresentant fra Troms, tidligere mangeårig ordfører og sentralstyremedlem i Sp. Fra samme fylke som Borch. Har lang partipolitisk erfaring.

: Stortingsrepresentant fra Troms, tidligere mangeårig ordfører og sentralstyremedlem i Sp. Fra samme fylke som Borch. Har lang partipolitisk erfaring. Marit K. Strand: Stortingsrepresentant og erfaren utdanningspolitiker. Fra Innlandet, men representerer Oppland. Solid partierfaring og sitter i Sps sentralstyre.

UTDANNING: 31 år gamle Marit K. Strand har allerede over seks års erfaring som stortingspolitiker. Foto: NTB

Støre: Tillit til Kjerkol

Samtidig er det uklart hva som skjer med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). I helgen kom det fram at også hun hadde formuleringer i sin masteroppgave som var identiske med tidligere oppgaver.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommenterte saken på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og jeg er glad for at Nord universitet nå vil foreta en vurdering av oppgaven.

– Jeg vil ikke gjøre noen videre vurderinger, før vi har kjennskap til Nord universitets behandling, sa han videre.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «EKSTRAEPISODE: Må Ingvild Kjerkol gå av?».

Hovedpersonen selv sier etter Støres pressekonferanse at hun ikke har noen planer om å kommentere masteroppgaven sin noe mer.

– Jeg kommer ikke til å kommentere oppgaven noe mer nå, men viser til Nord Universitet som skal se på saken på vanlig måte i tråd med gjeldende rutiner for dette. Jeg vil bli involvert i prosessen i tråd med deres rutiner, sier Kjerkol til NRK.

Kjerkol avviste lørdag å ha kopiert deler av en annen masteroppgave i oppgaven hun og en medstudent leverte i 2021.

Søndag innrømmet hun imidlertid at deler av tekstene i masteroppgaven hennes faktisk stammer fra en tidligere oppgave. Kjerkol begrunnet likheter i tekst ved bruk av samme metode.

Samtidig har det også kommet frem likheter i avsnittene som handler om informanter – de som er intervjuet i oppgaven. Kjerkol fastholdt at informantene var «kjente og unike for vår oppgave».

Samtidig kunne DN i ettermiddag fortelle at avisen har funnet flere tekstlikheter i Kjerkols oppgave.