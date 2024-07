Støre avviser Fosen-reprise – stopper ikke Melkøya-plan

– Det blir dyrt. Jeg tror ikke det er noen god idé, sier Viktoria Helene Jacobsen som NRK treffer på gata i Hammerfest.

DYRT: Viktoria Helene Jakobsen har liten tro på forsikringene fra regjeringen om at Melkøya-strøm ikke vil gi kraftmangel i Finnmark. Foto: Bethel Britto / Bethel Britto

Hun frykter både for kostnadene ved selve prosjektet og tror strømmen blir dyrere for folk flest når Equinors enorme ilandføringsanlegg for naturgass skal over på strøm innen 2030.

KRITISKE: Olaug Johanne Isaksen Olsen og Anne Bente Olufsen Stockman. Foto: Bethel Britto / NRK

Også Olaug Johanne Isaksen Olsen og Anne Bente Olufsen Stockman er imot regjeringens store prestisjeprosjekt for klimakutt. At planene også omfatter store vindprosjekter og ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest gjør de to venninne opprørt.

– De raserer jo den flotte naturen vi har her oppe, sier Olsen.

– Jeg synes det er tåpelig, istemmer Stockman.

Søksmål

Tidligere i sommer tok Sametinget ut rettslig stevning mot staten, i protest mot prestisjeprosjektet som regjeringen presenterte i fjor. Det formelle grunnlaget er knyttet til involveringen i forkant, som Sametinget mener var så mangelfull at saksbehandlingen er i strid med loven.

Sametingspresident Silje Karine Muotka fra Norske Samers Riksforbund mener regjeringen styrer rett mot nye og betente arealkonflikter i nord. Ikke minst frykter hun store naturinngrep som rammer reindriften.

– Det er ikke bare snakk om en kraftledning her. Vi snakker også om en rekke vindanlegg, sier hun.

Kraftlinje Skaidi-Hammerfest Prosjektet Skaidi-Hammerfest er en videreføring av den nye 420 kv kraftlinja mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Vest-Finnmark.

Forlengelsen mot Hammerfest bygger på Equinors planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Traseen er planlagt bygd som en parallell med dagens 132 kv ledning langs det meste av traseen, og vil gi tre ganger så høy strømkapasitet i Hammerfest kommune.

I tillegg til å forsyne Melkøya med strøm, vil kraftoverskuddet gi store utviklingsmuligheter for industrien i området.

Sametinget mener regjeringen må stoppe elektrifiseringsprosjektet inntil retten har avgjort saken. På Stortinget har SV, Rødt og MDG gitt samene støtte for dette kravet.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi er ikke enig i at vedtaket er ugyldig, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Energidepartementet til NRK.

– Vil dere stoppe prosessen som er i gang, i og med denne stevningen?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre.

Og på gata i Hammerfest finnes det også stemmer som gir planene en klar tommel opp. Ulf Knudsen er blant dem.

– De må jo bygge ut strømmen vi må ha. Så dette går helt fint, sier han.

STØTTER: Ulf Knudsen mener det er helt riktig å satse på ny kraftutbygging i Finnmark. Foto: Bethel Britto / NRK

Utelukker ikke dyrere strøm

Regjeringen viser til beregninger fra Statnett som sier at elektrifisering av Melkøya ikke vil gi kraftmangel i Finnmark. Men alle de mange vindprosjektene som regjeringen håper blir realisert, vil neppe bli klare før 2030.

Det innebærer at strømmen i nord kan bli dyrere, erkjenner Sæther.

– Økt forbruk trekker prisen opp. Økt kraftproduksjon trekker prisen ned. Vi er opptatt av å få inn ny produksjon for å dempe prisveksten, sier hun.

AVVISER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at regjeringen styrer rett mot en ny Fosen-konflikt med samene. Foto: William Jobling / NRK

Da NRK besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på hytta in Kilsund tidligere i sommer, forsvarte han planene om å elektrifisere Melkøya.

– Jeg er trygg på at vi kan produsere kraft som både dekker Melkøyas behov og andre behov for å utvikle Finnmark videre. Finnmark har fantastiske vindressurser, sa han.

– Men reaksjonene fra samisk hold viser vel at du nå styrer rett mot en Fosen-reprise?

– På ingen måte. Vi må lære fra Fosen og vedtakene som ble fattet der. Vi skal respektere plikten vi har til å konsultere Sametinget når det kommer konsesjonssøknader og vedtak som skal fattes. Det betyr ikke at vi alltid er enige, men dialogen skal vi absolutt legge stor vekt på å lytte til, sier han.