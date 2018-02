Støre avviser dansk løsning: – Skal fortsatt kunne søke asyl i Norge

– Du skal fortsatt kunne søke asyl i Norge, og vi skal kunne beskytte de som er forfulgt fra krig, slår Støre fast overfor NRK.

Mandag lanserte Aps danske søsterparti Socialdemokratiet en ny og strengere innvandringspolitikk. Den innebærer at asylsøkere som kommer til landet, skal sendes til mottakssentre i utlandet før de kan søke om asyl.

– Jeg tviler på at et lite nordisk land skal kunne drive, på en sikker og ansvarlig måte, mottakssentre i konfliktområder i Nord-Afrika. Det er ikke noe vi vil gå inn for å innføre i Norge, sier Ap-lederen.

Asyldebatt i Ap

Aps nye innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani har skapt reaksjoner både i og utenfor Arbeiderpartiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Asyl- og innvandringspolitikken blir heftig diskutert i Arbeiderpartiet om dagen, blant annet etter at partiets nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani varslet en strengere asylpolitikk.

Gharahkhani droppet også å bruke ordet «human» da han beskrev Aps asylpolitikk som «streng og rettferdig» i Politisk kvarter. Det fikk AUF-leder Mani Hussaini til å advare moderpartiet mot å konkurrere med regjeringen om hvem som har den strengeste innvandringspolitikken.

Han har dessuten bedt Frp om å garantere at det ikke blir noen liberalisering av regjeringens innvandringspolitikk etter at Venstre ble med i regjeringen.

Socialdemokratiets nye innvandringspolitikk Ekspandér faktaboks Aps danske søsterparti foreslår blant annet: Bare de som har fått innvilget opphold skal få komme inn i Danmark

Tak på innvandring fra ikke-vestlige land som skal gjelde både asylsøkere og familiegjenforening

Maks 30 prosent ikke-vestlige innvandrere i skoler og utdanningsinstutisjoner innen ti år

Økt bistand til flyktinger i nærområdene

Asylsøkere som kommer til Danmark skal sendes til mottakssentre i utlandet, og få søknaden behandlet der

Danmark skal kun ta imot flyktninger fra FN-leire Kilde: Socialdemokratiet

Støre antyder også at en tøffere linje er nødvendig.

– Socialdemokratiet tar opp et viktig poeng, for den strømmen av migrasjon, de farlige reisene over hele verden til grenser i Europa, ofte drevet av kriminelle nettverk, er ikke en bærekraftig utvikling, sier han til NRK.

Tidligere på dagen sa han ifølge VG at Norges strategi fremover bør være at de som får komme til landet, er kvoteflyktninger via FN.

– Løskrutt

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Fremskrittspartiet har selv foreslått flere lignende tiltak som de Socialdemokratiet nå ser for seg i Danmark. Innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim er skuffet over at Støre ikke vil følge sine danske kolleger.

– Støre har nå avlyst hele den varslede, strenge politikken til Ap. Den nye linja varte godt under en uke, dessverre, sier han.

Han mener Jeløya-plattformen som de tre regjeringspartiene skrev under i januar, allerede går i samme retning som nå foreslås i Danmark.

– Ap har ikke noen streng innvandringspolitikk, men noen føler behov for å si at de har det. Det er et lett gjennomskuelig stunt med løskrutt, fortsetter Engen-Helgheim.

– Flere vil følge etter

Socialdemokratiets leder Mette Fredriksen mener Danmarks asyl- og innvandringspolitikk vil bli strengere i årene som kommer, uansett hvem som vinner det kommende valget. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Forslaget har skapt reaksjoner i Danmark, også blant partier som Socialdemokratiet ønsker å samarbeide. Mens SVs danske søsterparti Socialistisk Folkeparti er positive, kommer det kritikk fra Enhedslisten, søsterpartiet til norske Rødt.

– Det er helt klart ikke problemfritt å integrere flyktninger, men løsningen er ikke å eksportere problemene til Nord-Afrika, sier partiets innvandringspolitiske talsperson Johanne Schmidt-Nielsen ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Fredriksen sier også at resten av dansk venstreside må venne seg til den nye kursen.

– Det er en meget bred oppslutning om at vi må få kontroll på tilstrømningen. Det vil ikke endre seg uansett utfall av det kommende folketingsvalget, sier hun.