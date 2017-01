Stordalen investerer en milliard i Danmark

Foto: Tore Tollersrud

I tillegg til at Stordalens hotellkjede tar over et eksisterende hotell på Kastrup skal det også bygges et nytt hotell med 500 rom og et 3000 kvadratmeter stort konferansesenter.

Investeringen har en ramme på 800 millioner danske kroner, tilsvarende nesten en milliard norske.

Overtakelsen av dagens Hilton-hotell skal skje 1. april.

Det opplyser Nordic Choice hotels i en pressemelding, som ble sendt ut samtidig som pressekonferansen startet på Kastrup.

– Vi skal lage den største møteplassen på noe hotell i Europa, sier Stordalen på pressekonferansen.

Han sier at investeringene på Kastrup er den største forpliktelsen Choice har tatt på seg noensinne, og at nybygget ikke vil stå ferdig før om to og et halvt år.

– Men vi planlegger for å være her i 30 år, sier Stordalen.

Nordic Choice Hotels driver flyplasshoteller ved Stockholm, Oslo, Bergen, Stavanger og Helsinki. Og i løpet av våren også i København.