Over 70.000 ungdommer er verken i jobb, utdanning eller annen virksomhet.

Et økende antall unge blir uføre gjennom NAV, men investor Petter Stordalen mener at det samfunnet vi alle er en del av, der de fleste jobber, er ekstremt viktig å bevare.

Én av fem lever på penger fra Nav

– Men hvis utviklingen fortsetter, blir de som er utenfor en belastning for samfunnet og ødeleggende for manges liv, sier Petter Stordalen til NRK.

Det kan ikke bedriftene overlate til politikere.

– Derfor handler det om å løfte sammen, sier Stordalen.

Til Dagbladet mandag sa han at ungdom med hull i CV'n eller manglende utdanning ikke bør bekymre arbeidsgivere.

I sin egen hotellkjede har ungdommer fått en mulighet til å vise at de kan. En stor del av dem får fortsette i jobber og det samme bør flere bedrifter gjøre, mener investoren.

Stordalen sier utfordringen er så stor at hverken politikere, myndigheter eller bedrifter klarer å løse den alene.

– Dette er ting vi må være sammen om, eller så klarer vi ikke å løse det, sier investor Stordalen til NRK.

ANSETT UNGDOMMER: – Bedriftene må ta et større samfunnsansvar for å få ungdom i arbeid, på lik linje med å ta et miljøansvar, mener hotellkongen Petter Stordalen Foto: ILLUSTRASJON NRK

Trippel bunnlinje

Han viser til at miljøansvar koster penger, men er viktig. Samfunnsansvar koster også penger, men også det er viktig.

Petter Stordalen er overbevist om at flere og flere bedrifter i fremtiden kommer til å se at det ikke bare handler om å maksimere profitten fra bedriften.

– Du må ha en trippel bunnlinje, som består av mennesker, planeten og at du selvfølgelig skal tjene penger, men kanskje tjene litt mindre penger på en litt bedre måte, for å ta vare på samfunnet, sier han.

NAV skal rette seg mer mot arbeidsgiverne og så skal bvi spe på med penger Anniken Hauglie

– Viktig del av samfunnsansvaret

Arbeids- og sosialministeren peker på at det jo er bedriftene som har arbeidsplassene, men at regjeringen vil hjelpe til å gjøre terskelen lavere for arbeidsgivere som vurderer å gi jobb til en ungdom.

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier regjeringen vil hjelpe til å gjøre terskelen lavere for arbeidsgivere som gir jobb til en ungdom. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det er en viktig del av samfunnsansvaret å få flere som står utenfor, inn i arbeidslivet, sier Anniken Hauglie.

Det gjelder enten det er snakk om fast jobb, midlertidig stilling eller en tiltaksplass.

– Mange vil ansette ungdom

– Jeg tror det er mange bedrifter som egentlig gjerne vil ta inn ungdommer, men som kvier seg litt for å ta inn ungdommer fordi de frykter det koster mye penger og at det er mye plunder og heft ved det, sier Hauglie.

Arbeids- og sosialministeren har ansvaret både for dem som jobber, for dem som søker jobb og dem som mottar ulike trygdeytelser.

Arbeidsgivere må tenke nytt for å gi alle mennesker, også dem med store hull i CV'n, mulighet til å lykkes Petter Stordalen

Kan bli permanent utenfor

Det alvorlige bakteppet er at de over 70.000 ungdommene uten jobb utdanning eller annen aktivitet blir stående utenfor arbeidslivet, noe som vil få store konsekvenser for dem selv og for samfunnet.

– Det er en fare for at de blir stående permanent utenfor arbeidslivet. Vi må få dem over på innsiden, slik at de blir skattebetalere og kan forsørge seg og sin familie, sier hun.

