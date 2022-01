Stor vannlekkasje på Majorstua i Oslo

–Det var en politipatrulje som kom kjørende mot Majorstukrysset som oppdaget at det kom mye vann ut av kumlokk og rister, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Politiet rykket ut til stedet med flere patruljer og stengte av deler av Kirkeveien, som er del av Ring 2.

– Vannet fryser på bakken, og det blir jo skøyteis dette, sier Pedersen.

Det ligger store mengder vann som blir til is i flere gater rundt Majorstua. Her fra Sørkedalsveien. Foto: Andreas Krantz / NRK

Vann i flere gater

Lekkasjen har ført til at store mengder vann har havnet i veiebanen i flere gater ved Majorstuen.

– Det er et vannrør som har sprunget som har ført til at relativt store menger vann har havnet i veibanen. Vannet har rent ut i Kirkeveien helt ned til Frogner plass, sier Thomas Broberg, politiets innsatsleder på stedet, til NRK.

Like etter klokken fem lørdag morgen meldte politiet at lekkasjen er stanset.

– Mannskaper fra Vann- og avløpsetaten har lokalisert skaden. De har nå stengt av vannet og de kommer til å jobbe en god stund fremover med gravearbeid for å utbedre skadene, sier Broberg.

Brannvesenet sa tidligere at det var stor fare for at det kunne renne vann inn i kjellere i området.

Vannet rant nedover i retning Frogner og hadde like etter klokken 4 nådd helt ned til Gyldenløves gate ved inngangen til Vigelandsparken.