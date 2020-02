Stor politiaksjon etter masseskyting i Thailand

Spesialstyrker fra det thailandske militæret og politiet har sikret kjøpesenteret Terminal 21 i byen Nakhon Ratchasima.

De bevæpnede styrkene er på jakt etter en 32 år gammel mann som de mener står bak masseskytingen i byen, lørdag.

MISTENKT: Den mistenkte gjerningsmannen er identifisert som Jakrapanth Thomma. Foto: Thailandsk politi

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at gjerningspersonen er pågrepet. Se direktebilder fra kjøpesenteret nederst i saken.

Skytteren har blitt identifisert som Jakrapanth Thomma (32), og politiet mener han har drepte minst 20 mennesker før han forskanset seg inne i kjøpesenteret. Thomma var sersjant i det thailandske militæret. 31 mennesker ble såret i skytingen.

Lokale medier meldte lørdag at 32-åringen hadde tatt 16 gisler i kjøpesenterets fjerde etasje, men dette har ikke blitt bekreftet av offisielle kilder.

De første meldingene om at styrkene stormet kjøpesenteret kom ved 17-tiden norsk tid.

Om lag en time senere bekreftet politiet at de hadde kontroll over første etasje i bygningen. Ved 18.50 tiden opplyste de at hele kjøpesenteret var under kontroll.

STORMET: Spesialstyrkene fikk kontroll over kjøpesenteret like før klokken 19 norsk tid. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

– Vi vet ikke om det er funnet noen flere drepte eller sårede, sier folkehelseminister Anutin Charnvirakul ifølge nyhetsbyrået AP.

Charnvirakul sier at en av de drepte var en lege som forsøkte å hjelpe et av de andre skuddofrene.

Filmet skytingen

Volden startet tidligere på dagen lørdag da gjerningsmannen drepte tre personer på en militærleir.

Han skal ha stjålet med seg våpen og ammunisjon før han satt seg i et militært kjøretøy og reiste videre til kjøpesenteret.

OVERVÅKINGSKAMERA: Dette skal være gjerningsmannen inne på kjøpesenteret. Minst 20 mennesker er bekreftet drept i masseskytingen. Foto: Overvåkingsvideo / Privat

På vei dit løsnet han flere skudd mot forbipasserende. Videobilder fra kjøpesenteret viser hvordan folk flykter fra kuleregnet. Inne på kjøpesenteret filmet han seg selv mens han begikk masseskytingen.

På bilder gjerningsmannen selv la ut på sosiale medier, ser det ut som han har tatt med seg et automatgevær av typen HK33, som er et av standardvåpnene i det thailandske forsvaret. Automatvåpenet kan skyte opptil 750 skudd i minuttet.