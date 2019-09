Stor pågang fra hundeeiere – vanskelig for veterinærer å vurdere hva som er alvorlig

Flere dyrleger opplever enorm pågang fra bekymrede eiere etter at flere hunder har omkommet den siste tiden. Mattilsynets råder hundeeiere til å ringe veterinæren før de tar med hunden til klinikken i frykt for smitte.

Veterinærer og dyrepleiere må derfor skille mellom hunder som trenger medisinsk hjelp og ikke, per telefon, noe som tidvis kan være en utfordring.

– Å skille mellom de tilfellene hvor det er alvorlig og ikke, er kjempevanskelig. Folk opplever symptomer forskjellig, og en beskrivelse på telefon kan sprike veldig fra eier til eier, forteller veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, Sasja Rygg.

Følte det ble bagatellisert

Den ti år gamle bichon frisé og havanais-blandingen Oscar er av hundene som trolig har omkommet av den mystiske hundesykdommen som har tatt livet av flere hunder den siste tiden. Eieren hans, Mari Løchen, forteller at hun måtte ta kontakt med flere dyrleger etter at hunden ble syk fredag ettermiddag, før noen forstod alvoret og hadde kapasitet til å ta imot Oscar.

– Vi ble aldri avvist direkte, men jeg føler ikke at jeg ble helt trodd.

Hunden Oscar (10) er en av hundene som trolig døde av sykdommen som har tatt livet av flere hunder den siste tiden. Foto: Privat

Hun ble først henvist videre til Tønsberg Dyreklinikk av sin faste veterinær, men de ba henne avvente situasjonen. Midt på natta, da Oscar hadde synlig nedsatt allmenntilstand og rennende diaré, ringte hun dyrehospitalet på ny. Igjen fikk hun beskjed om å avvente situasjonen.

– Jeg ble fortvila og usikker da jeg ikke følte at jeg ble hørt. Det var jo tydelig at Oscar var dårlig, men når de spurte meg om han hadde blodig diaré synes jeg at det var vanskelig å være helt sikker.

Mari Løchen måtte ta kontakt med flere dyrleger før hun fikk fatt på en dyrlege som forstod alvoret og hadde kapasitet til å ta hunden hennes Oscar (10) inn til behandling. Foto: Kirken.no

På morgenen tok hun kontakt med en tredje veterinær som ba henne komme inn med Oscar snarest. Etter tjue minutter hos dyrlegen, døde Oscar.

– Det kan godt hende at jeg har vært dårlig på å forklare, men jeg reagerer fortsatt på måten jeg følte jeg ble møtt på av dyreklinikken. Jeg følte meg avvist.

Krevende situasjon

Tønsberg Dyreklinikk sier det er veldig trist at hunden det er snakk om, døde. Klinikken hadde ca. 80 henvendelser om syke hunder i løpet av helgen.

– Det er en krevende situasjon å ha vakt i disse dager. Diare er noe av det vanligste vi ser, og derfor er det også ekstra vanskelig, sier Vibeke Fjeld Harlan, veterinær ved klinikken.

Veterinær Vibeke Fjeld Harlan ved Tønsberg Dyreklinikk mener vurderingen per telefon om hunder bør komme inn eller ikke, alltid er utfordrende. Foto: Tønsberg Dyreklinikk

– Vi har lav terskel, og at vi syns det er svært synd at vurderingen i dette tilfelle, i etterkant viser seg å være feil, fortsetter hun.

– Vi skal være lydhøre

Også AniCura Dyresykehus i Oslo opplever stor pågang, de besvarer henvendelser fra eiere hele dagen på telefon og via Facebook.

Kommunikasjonsansvarlige Sasja Rygg sier klinikken jobber mye for å hjelpe eierne med å forklare seg godt.

– Å klare å beskrive symptomer kan være vanskelig for en eier. Derfor er vi nødt til å være ekstremt lydhøre.

Veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, Sasja Rygg, forteller at dyresykehuset hele tiden jobber for å veilede bekymra hundeeiere på best mulig måte. Foto: AniCura Norge

Rygg har full forståelse for at avgjørelsene kan være vanskelige, og presiserer at det kan være bedre med en telefonsamtale for mye, enn en for lite. Hun har opplevd både at hundeeiere nærmest har varslet et blodbad, men dukket opp med hunder med små sår, mens det andre ganger har vært motsatt.

Hun mener symptombeskrivelser over telefon derfor er en utfordring både for veterinærer og eiere.

Opplever enorm pågang

Veterinær og spesialist i hunde- og kattesykdommer ved Evidensia Dyresykehus i på Ensjø i Oslo, Monika Heggelund forteller til NRK at det også er ekstremt mange som tar kontakt med dyresykehuset i disse dager.

– Vi har enorm telefonpågang her, både fra dem som har syke dyr, men også fra dem som tror de har løsningen på gåten.

Spesialist i hunde- og kattesykdommer, Monika Heggelund forteller at dyresykehuset på Ensjø i Oslo opplever en enorm pågang fra bekymra eiere. Foto: Evidensia Dyresykehus

Heggelund understreker at det er en hårfin balanse mellom å reagere og overreagere, og at bekymrede eiere skal ta kontakt om de ser faretegn. Har hunden derimot ikke det, er det bedre å ikke belaste mottaksapparatet for mye, mener hun.

– Overreagerer vi, er det feil. Reagerer vi ikke, er det også feil. Vi gjør vårt aller beste for å hjelpe alle.