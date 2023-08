Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i blant anna helsesektoren, skulen og IKT-sektoren i Noreg.

Frp meiner det er på tide å prioritere bort studieplassar innan blant anna samfunnsfag og humaniora.

Arbeidarpartiet meiner både studentane sine interesser er samfunnets behov er med å regulere kva studietilbod vi har.

Arbeidarpartiet meiner det blir viktig å løfte dei som står utanfor arbeidslivet og utdanning inn, og at det kan bidra til å løyse behovet for kompetanse.

Norsk studentorganisasjon meiner det må vere motivasjonen til studentane som avgjer valet av utdanning, og at utdanning er ei investering i seg sjølv for samfunnet.

Søkartala til høgare utdanningar viser blant anna at det er mange ledige plassar på lærarstudiet fleire stader i landet. Det er også mangel på sjukepleiarar i Noreg, likevel er det søkartala til sjukepleie på eit botnnivå.

Fleire andre bransjar melder også om store vanskar med å rekruttere folk med rett kompetanse.

No meiner Frp at det er på tide å ta grep om situasjonen.

– Skal vi klare å halde fram med ein berekraftig velferdsstat og eit verdiskapande næringsliv, må vi sørge for at samfunnet får tilgang på den rette kompetansen, seier utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati.

Utdanningspolitisk talsperson i Frp, Himanshu Gulati. Foto: Lilla Sølhusvik / NRK

Han stiller blant anna spørsmål ved offentleg finansiering av blant anna dragshow-linjer, influensar-linjer og tverrfaglege kjønnsstudium. Men meiner vi også må sjå på talet studieplassar innan samfunnsfag og humaniora.

– Vi treng ein debatt om dimensjoneringa av høgare utdanning når samfunnet skrik etter hender og hovud, blant anna i helsesektoren.

Utfordrande å fylle studieplassar

Forsikringspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Lise Selnes, er samd i at vi må prioritere studieplassar til dei sektorane som har størst behov. Men også studentanes interesser er viktige.

– Tala viser at studentar som tek høgare utdanning og som fullfører grader, får jobb. Det er etterspurnaden til studentane og det behovet samfunnet har som regulerer kva studieplassar vi har. Det er denne breidda som er viktig for å løyse behovet.

Forskingspolitisk talsperson i Ap, Lise Selnes Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I dag er det eit stort behov for blant anna lærarar og sjukepleiarar i Noreg. Likevel står mange av studieplassane som gjev kompetanse til å arbeide i skulen og helsesektoren tomme.

Selnes meiner desse kan fyllast av menneske som i dag står utanfor.

– Det dreier seg om nesten 500.000 menneske som i dag står utanfor både arbeid og utdanning. Vi har behov for å få løfta desse inn. Det kan vere ein av vegane for å løyse denne kompetanseutfordringa.

Løyser ikkje krisa berre med folk

Også innan IKT-sektoren er det stor mangel på kompetanse. Det gjer det blant anna vanskelegare for Noreg å klare omstillinga frå olje og gass til meir berekraftige næringar, ifølge Abelia, NHOs foreining for teknologi- og kunnskapsverksemder.

Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide meiner også at det er på tide å prioritere bort enkelte fag til fordel for IKT og realfag, men seier at vi ikkje løyser krisa med folk aleine.

– Skal vi for eksempel løyse problema innan helse, må snart ein tredel av folket jobbe innan helsesektoren. Det går ikkje. Vi må bruke teknologi for å frigjere folk til dei oppgåvene der vi treng dei mest, og så bruke teknologien til å løyse kapasitetsutfordringa på ein betre måte.

Norsk studentorganisasjon meiner det må vere motivasjonen til studentane som må vere det som avgjer valet av utdanning. Og det å ta ei utdanning, er ei investering i seg sjølv for samfunnet, meiner leiar Oline Sæther.

– Dei som tek høgare utdanning, lærer seg å løyse utfordringar. Vi kan ikkje spå kva utdanningar og kompetansar vi treng i framtida. Dersom vi investerer i at folk får ta utdanning og få kompetanse, er eg sikker på at arbeidstakarar vil kunne møte samfunnets behov, uavhengig av kva kompetanse vi trur vi vil trenge no.