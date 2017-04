Stoppet regjeringens landbruksendringer

Regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, stoppet mange av de liberaliseringene regjeringen hadde lagt opp til.

Blant annet ønsker regjeringen å vil redusere tallet på produksjonsregioner for kumelk fra 19 i dag, til 10, men i enigheten legges det opp til 14 kvoteregioner.

Regjeringen foreslo også å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon. Det er det heller ikke flertall for.

Dette er endringene i landbruksmeldingen Ekspandér faktaboks Antall melkeregioner blir redusert fra 18 til 14.

Markedsregulering av korn og egg består, men markedsordningene for svin endres.

Målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk fjernes, men regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget med et nytt måltall.

Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner. Kilde: NTB

KrFs Line Henriette Hjemdal mener flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum om ny landbruksmelding. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

KrFs Line Henriette Hjemdal trekker fram enighet om en redningsplan for små og mellomstore bruk som viktig.

– Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet, sier hun.

Arbeiderpartiet: – Mageplask for regjeringen

Opposisjonen mener landbruksmeldingen nå er ribbet for Frp-stempelet den hadde da den ble sendt til Stortinget.

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget før han kaller meldingen for et mageplask for statsråden.

Næringskomiteens leder, Senterpartiets Geir Pollestad, mener regjeringen har gått på en «kjempesmell».

– Dale la fram en oppskrift for å liberalisere og sentralisere norsk landbrukspolitikk. Nå har Stortinget stoppet ham i å gjøre dette, sier Pollestad til NTB.

Landbruksministeren fornøyd

– Det er jeg ikke enig. Vi får gjennomslag for mange viktige grep for å ta norsk jordbruk videre i årene framover, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin, at målet for økologisk produksjon fjernes samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

– Stortinget går ikke like langt som jeg mener det var lurt å gjøre, men det går i riktig retning, sier Dale.