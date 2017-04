Stopper overføringer fra utenlandske spillselskaper

Utbetalingsstoppen er et pålegg fra Lotteritilsynet og en del av norske myndigheters kamp for å hindre utenlandske spillselskaper i å rekruttere norske kunder, skriver Klassekampen.

Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.

– Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Testet spillene selv

Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter. Bettsson vil ikke bekrefte at de bruker noen av selskapene for betalingsformidling som blir rammet av Lotteritilsynets vedtak, men sier til Klassekampen at de vil jobbe for å fortsette å kunne tilby underholdningsspill til nordmenn.

Ifølge Klassekampen har Lotteritilsynet selv testet spillene, for å komme til bunns i hvordan transaksjonene foregår. Selskapene som er identifisert har tilhold i land som Polen, Finland, Danmark og Nederland.

Vedtaket skal iverksettes mandag, og ingen norske banker eller finansinstitusjoner har hittil motsatt seg pålegget. Med mindre spillselskapene finner alternative betalingsløsninger innen mandag, kan norske spillere risikere at innsatsen de har stående på kontoene sine ikke kan tilbakebetales på ordinært vis.

Avviser ansvar

Lotteritilsynet avviser at de har et ansvar for at pengene ikke går tapt.

– I så fall må de ta kontakt med spillselskapet sitt direkte or å ordne med utbetaling på annen måte enn via disse kontoene. Dette er noe norske myndigheter ikke kan hjelpe til med, sier Westbye til Klassekampen.

I 2015 omsatte de utenlandske selskapene for halvannen milliard kroner i det norske markedet og beløpet øker fra år til år.