Stopper markedsføringen av denne på TikTok: – Ulovlig markedsført mot barn

– Vi tar til oss kritikken. Vi har allerede gjort flere endringer i markedsføringen av produktet, sier Westerlins manager Vilde Kristine Darvik, i Max Social til NRK.

Endringene skal bant annet innebære at bollen ikke lenger vil bli markedsført gjennom Oskar Westerlins TikTok-kanal med nesten en halv million følgere.

– Vi mener at produktet blir ulovlig markedsført mot barn fordi markedsføringen inneholder direkte kjøpsoppfordringer. Dette er forbudt, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding fredag morgen.

Mottatt mange henvendelser

Tilsynet har den siste tiden mottatt henvendelser om markedsføringen av produktet «Oskars trippel sjoko», skriver de i en pressemelding fredag.

De ber om at den ulovlige markedsføringen stanses så snart som mulig. Bollen ble lansert i februar i år.

– Vi stopper nå markedsføringen av bollen på TikTok, sier Darvik.

Tok av i sosiale medier

Kort tid etter bollen ble lansert tok den av i sosiale medier. Allerede første uka var den utsolgt i store deler av landet.

På TikTok ble bollen flittig promotert i Westerlins TikTok-kanal hvor influenseren selv blant annet la ut videoer hvor han nesten ble jaktet ned av unge tenåringer på utkikk etter bollen.

POPULÆR: Oskar Westerlin har nærmere en halv million følgere på TikTok. Foto: Elliot Houwing-Endresen

– Barn har vanskeligere for å forstå hva markedsføring er

På bakgrunn av alle henvendelsene Forbrukertilsynet har fått har de satt i gang egne undersøkelser, og mener at produktet blir ulovlig markedsført fordi markedsføringen retter seg mot barn eller kan sees av barn.

– På bakgrunn av alder, mangel på erfaring og kritisk sans har barn vanskeligere for å forstå hva markedsføring er, hva som er hensikten med den, og i tillegg til å gjenkjenne markedsføring og skille den fra annen kommunikasjon, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

– Det er derfor særskilte hensyn man må ta når markedsføring retter seg mot barn, eller kan sees og høres av barn, fortsetter han.

Gjør endringer

Sjokoladebollen er et samarbeid mellom Bakehuset AS og Oscar Westerlins managementbyrå Max Social AS.

Ifølge Forbrukertilsynet har bollen blitt markedsført i Westerlins sosiale medier, og tilsynet mener mange av mottakerne av denne markedsføringen er barn og unge.

NRK har vært i kontakt med Bakehuset AS, som henviser videre til Max Social.

– Vi har allerede gjort endringer i markedsføringen av produktet, forteller Darvik.

– Hvilke endringer har dere gjort?

– Markedsføringen av produktet vil nå foregå i kanaler der vi vet mer om brukernes alder. TikTok viser ikke aldersinnsikt på brukere under 18 år.