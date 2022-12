Stoltenberg: – Ikke grunnlag for samtaler med Russland

– Det er ikke noe grunnlag for en telefonsamtale med Putin. For at jeg skal ha den samtalen, må jeg tro at det er noe vi kan oppnå.

Det sa generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, da han ble intervjuet på Dagsrevyen torsdag kveld.

Han sier de jobbet intenst for å stoppe krigen i dagene før, men at det ble helt klart for dem at Russland hadde bestemt seg. Etter det har det vært lite kontakt.

– Så lenge Putin fortsetter den brutale krigføringen, og ikke minst angrepene mot gass-, vann- og strømforsyninger, som tvinger Ukrainerne til å frykte og fryse gjennom hele vinteren, er det ikke grunnlag for forhandlinger. Det er det først når russerne respekterer Ukraina som en selvstendig stat, sier Stoltenberg videre.

Nato-sjefen på norsk jord. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Han forteller at han står i et hardt arbeidspress – med krevende dager og tungt alvor.

– Det er likevel ingenting i forhold til det de i Ukraina opplever hver eneste dag.

– Hvilket ansvar føler du for å få en slutt på krigen?

– Jeg føler et stort ansvar for å få til en slutt på krigen. Sikre at Ukraina er en selvstendig stat i Europa, og det beste virkemiddelet for å få det til er å støtte dem, svarer han.

– Forholdet ble stadig verre

I 2001 møtte Stoltenberg Putin da han var statsminister. Med han på møtet var nåværende statsminister i Norge, Jonas Gahr Støre. De møttes ofte ut over på 2000-tallet, og hadde den gang et håp om et bedre forhold til Russland.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg hilser på president Putin i Kreml under det offisielle besøk i Russland i juni 2001. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Det håpet forsvant i 2014 – da Krim-halvøya ble annektert av russerne.

– Siden det har forholdet blitt stadig verre. Vi har prøvd, men russerne har valgt konfrontasjon. Det er derfor vi er der vi er nå, sier Stoltenberg.

Forholdet mellom Russland og Norge kan hende aldri blir normalt igjen, mener han.

– Tillit er ødelagt, og det vil den være så lenge Russland har ambisjoner om å kontrollere naboland. Vi vet også at gassforsyningen fra Russland ikke vil komme opp igjen, for vi kan ikke på nytt gjøre oss avhengig av russisk gass. Det er iallfall en varig endring.

Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen under en pressekonferanse i 2019. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Planlegger norsk jul

Til tross for krigen, understreker Stoltenberg viktigheten av å feire jul.

Selv planlegger han å feire jul med sine nærmeste på norsk jord.

– I år er det enda viktigere å feire jul, og det å tenke over fredsbudskapet. Det å ta vare på hverandre, sier han.

– Jeg er sterk i troen på at demokrati og frihet vinner til slutt, legger han til.

Se hele intervjuet med Jens Stoltenberg. Du trenger javascript for å se video. Se hele intervjuet med Jens Stoltenberg.

Tidligere på torsdag besøkte Nato-sjefen Universitetet i Oslo, hvor blant annet krigen i Ukraina og sikkerhetspolitiske utfordringer var et naturlig tema. Han har lenge vært tydelig på at Nato vil fortsette sin støtte til Ukraina, og har fastslått at det ikke vil bli fred i Ukraina om Russland vinner krigen.

Jens Stoltenberg på Universitetet i Oslo tidligere på torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stoltenberg har i tillegg gjentatte ganger tidligere advart mot å undervurdere Russland, og har vært klar på at de kommende månedene vil bli vanskelige.