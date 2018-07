Stoltenberg: – Betydde mye for hvordan Norge håndterte 22. juli

En av Arbeiderpartiets mest sentrale rådgivere gjennom en årrekke, døde brått i går under en joggetur i Porsanger.

«Det er ufattelig og dypt tragisk at Hans Kristian Amundsen er død. Jeg tenker på barna og Karen Marie, sier tidligere statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar til NRK.

«Hans Kristian og jeg var nære venner. Vi møttes i AUF på 1970-tallet og vi jobbet sammen på Statsministerens kontor. Hans rolle 22. juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden var avgjørende for meg personlig, og vi har vært svært nære siden.

Hans Kristian var stolt av sin bakgrunn fra Finnmark. Han var et helstøpt politisk menneske og sosialdemokrat. Hans evne til å formulere viktige budskap var enestående.

Sist helg var Hans Kristian og jeg sammen og hadde en fin kveld».

Skrev minnetalene etter terroren 22. juli

Hans Kristian Amundsen var mannen bak daværende statsminister Jens Stoltenbergs taler etter 22. juli, som mange mener bidro til å samle folket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tre dager etter terroren mot Norge holdt Jens Stoltenberg det som senere ble karakterisert som den viktigste talen som har blitt holdt i Norge siden krigen.

Talen var det Hans Kristian Amundsen som skrev.

Den høstet ros både fra utlandet og her hjemme for sin forsonende talemåte i kjølvannet av det ekstreme angrepet på nasjonen.

Professor Kjell Lars Berge kalte Stoltenbergs taler dagene etter 22. juli for «en stor retorisk hendelse», og sammenlignet den med kong Håkons nei til å gå av som konge under tyskernes okkupasjon i 1940.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier at det er uvikelig at Amundsen har gått bort. Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det var også et retorisk øyeblikk som virket samlende og som mobiliserte motstandskamp, sa Berge til NRK.no, 26 juli 2011, dagen etter talen på Rådhusplassen.

Støre: – Vi er i sorg

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Kristian Amundsens brå bortgang. Mine tanker og dype medfølelse er nå hos de aller nærmeste, hans kone og barn og resten av familien, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til NRK.

Han sier at Amundsen var så levende til stede i alt han deltok i.

– Det er uvirkelig at han nå er gått bort. Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år. Han hadde en enorm arbeidskapasitet, et stort engasjement og var en verdifull støtte for meg og for medarbeiderne på Stortinget.

– Vi er i sorg. Hans Kristian vil bli dypt savnet, sier Støre.

Kars Eirik Schjøtt-Pedersen var stabssjef i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2009, og kaller det uendelig trist at Amundsen er gått bort.

Schjøtt-Pedersen sier at Amundsen var helt sentral i regjeringens kommunikasjonsarbeid fra 2011 til den gikk av i 2013 - ikke minst etter 22. juli.

– Han var en ener innenfor både innenfor politisk arbeid og innen pressen, sier Schjøtt-Pedersen.

- Det er uendelig trist at Hans Kristian er gått bort, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i en årrekke jobbet sammen med Amundsen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Sentral rolle i Arbeiderpartiet

Hans Kristian Amundsen var i ni år sjefredaktør for avisa Nordlys.

I 2011 gikk han over til politikken og Arbeiderpartiet. Først som statssekretær i Fiskeridepartementet, og etter noen måneder i samme rolle ved Statsministerens kontor.

Der var han presseansvarlig, og ble regnet som Jens Stoltenbergs nærmeste rådgiver.