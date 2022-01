Stoltenberg vurdert til å ikke være inhabil som sentralbanksjef

– Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.

Slik lyder oppsummeringen av finansdepartementets offentliggjøring tirsdag formiddag.

SV: – Jeg ser ikke noe her som endrer på bildet

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, har tidligere uttalt til DN at hun mener Stoltenberg ikke bør ha jobben, grunnet hans tidligere bånd til politikken.

Kaski mener den ferske habilitetsvurderignen ikke endrer på noe som helst.

– Jeg ser ikke noe her som endrer på bildet. Det er en uting at et knippe av de sentrale maktposisjonene i samfunnet fordeles til et lite knippe med mennesker som det i såfall kan bli dersom Stoltenberg får jobben, sier Kaski til NRK.

Hun presiserer likevel at det ikke handler om selve ansettelsesprosessen, og understreker at den ligger i hendene på Finansdepartementet.

– Ansettelsesprosessen har jeg ingen forutsetning for å uttale meg om. Det handler ikke om prosessen, men at jeg mener at han ikke bør bli ny sentralbanksjef i lys av at han er tidligere politiker i ap og statsminister, og at det er uheldig at posisjonene fordeles på et lite knippe mennesker.

Før habilitetsvurderingen ble offentliggjort, uttrykte et flertall av partiene på Stortinget skepsis til Stoltenbergs kandidatur som sjef for Norges Bank. Det er særlig Stoltenbergs bånd til politikken, og spesielt dagens regjering som har vært bakgrunnen for skepsisen.

Stoltenberg er blant annet så god venn med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at den nåværende statsministeren har vurdert seg selv som inhabil i ansettelsesprosessen.

NRK får opplyst av Finansdepartementet at det enda ikke er klart når ny sentralbanksjef utnevnes.