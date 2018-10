Stoltenberg-utvalget legger frem rapport om kjønnsforskjeller i skolen

Høsten 2017 satte regjeringen ned et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Gutter er overrepresentert på flere negative statistikker i skolen. De har høyere frafall og gjør det dårligere enn jentene. Dette gjelder ikke bare i Norge. I 29 av 34 OECD-land er det kjønnsgap i utdanningssystemene.

KOMMER MED RESULTATET: Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg presenterer rapportene fredag morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Utvalget som er ledet av direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, fikk i oppdrag å undersøke hvorfor kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner oppstår og hva som kan gjøres for å motvirke dem. I dag presenteres resultatet.

Forholdsvis lite utforsket

Statistisk sentralbyrå sin statistikk over karakterer etter grunnskolen viser tydelig at guttene ligger bakpå, og forskjellen er størst ved slutten av ungdomsskolen. Dette gjelder særlig i norsk, men også i matematikk får jentene «overtaket»​ i 10. klasse.

– Vi ser det i skolen, vi ser det i NAV-systemet, vi ser det blant innsatte i fengslene. Gutter er overrepresentert på veldig mange av de dårlige statistikkene vi har, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han nedsatte ekspertutvalget i august i fjor.

Jenter kan flere bokstaver enn guttene før skolealder, viser forskning fra NTNU i Trondheim. Foto: Frank May / NTB scanpix

Stoltenberg sin oppgave, sammen med en rekke av landets fremste skoleforskere, var å gi regjeringen konkrete tiltak å jobbe med.

– Jeg skal sette meg inn i stoffet godt og sørge for at vi leverer en god rapport som blir et bidrag til diskusjonen videre og beslutninger om tiltak både i Norge og aller helst også i andre land som står overfor de samme utfordringene, sa hun.