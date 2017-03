Stoltenberg skal møte Trump

Møtet mellom Stoltenberg og Trump finner sted i Det hvite hus 12. april.

Tidligere har de to snakket sammen på telefon to ganger siden Trump ble president.

– De skal snakke om hvor viktig Natos rolle er for å opprettholde et kollektivt forsvar og for å drive fram stabilitet utenfor alliansens grenser, sa en talsperson for Stoltenbergs kontor tirsdag kveld, ifølge AFP.

Det var VG som først omtalte saken.

Trumps 50 første dager som twitterpresident Du trenger javascript for å se video.

– Godt møte

Under møtet i Washington skal Stoltenberg og Trump også diskutere forberedelser i forkant av NATO-toppmøtet i Brussel, som skal finne sted 25. mai.

Der skal medlemslandene diskutere Natos rolle i kampen mot terrorisme og viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene og dele byrdene bedre, heter det i uttalelsen.

Stoltenberg møtte tirsdag USAs forsvarsminister James Mattis i Pentagon, et møte Stoltenberg beskriver som «svært godt».

– Jeg hadde et svært godt møte med forsvarsminister Mattis i dag, sa Stoltenberg etterpå.

LES OGSÅ: Stoltenberg oppringt av Trump søndag

Vil ha mer penger

NATO-sjefen fortalte at de to blant annet var enige om at forsvarsalliansen står overfor en rekke utfordringer.

– Vi trenger mer finansiering og bedre byrdefordeling i alliansen, og vi diskuterte hvordan vi kan få framgang i dette, sa Stoltenberg.

Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at Nato har et «uutnyttet potensial» når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan.