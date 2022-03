Stoltenberg informerte Vedum om mulig Nato-forlengelse

– Jeg har snakket med Jens Stoltenberg tidligere denne uka. Der informerte han om at det var mer diskusjon rundt hans rolle i Brussel. Og så må også han avvente hva som faktisk skjer, sier Vedum til NRK.

– Det var en ren informasjonssamtale, der Stoltenberg informerte om at det hadde blitt en mer aktuell problemstilling på grunn av det som skjer nå, fortsetter Vedum og sikter til krigen i Ukraina og den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har snakket med Jens Stoltenberg om mulig Nato-forlengelse. Her fra pressekonferansen der Stoltenberg ble presentert som ny sentralbanksjef. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vedum sier regjeringen nå avventer den videre prosessen i Nato, og at det er for tidlig å si hvordan Finansdepartementet følger opp sjefstillingen i Norges Bank.

– Nå er det en helt ekstraordinær situasjon på grunn av krigen som Putin har satt i gang. Det har gjort at det også er blitt en ny diskusjon rundt ledelsen av Nato. Da får vi la den diskusjonen gå sin gang. Ida Wolden Bache er konstituert som sentralbanksjef og fungerer godt som det, sier finansministeren.

Les også: Stoltenberg: – Nato styrker tilstedeværelsen i Øst-Europa

– Opp til de allierte

På en pressekonferanse onsdag ble Stoltenberg nok en gang spurt om han vurderer å fortsette som generalsekretær i lys av krigen i Ukraina og den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Dette er opp til de 30 allierte å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har vært i på flere tiår, svarte Stoltenberg.

Spørsmålet om ny forlengelse for Stoltenberg vil bli diskutert under det ekstraordinære toppmøtet i Brussel torsdag, melder den britiske avisen Financial Times.

Kilder i forsvarsalliansen sier til avisen at det er økende støtte til å forlenge Stoltenbergs periode. Dette skal også ha USAs støtte, ifølge avisen.

Støre: Vil ikke utelukke

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at han ikke vil utelukke at spørsmålet om en ny forlengelse for Stoltenberg blir tema på torsdagens toppmøte.

– Jeg opplever bred støtte til jobben Jens Stoltenberg har gjort i Nato. Han har vært en samlende leder. Men jeg har ikke noen kommentarer til det utover det. Vi får se hva diskusjonen blir på toppmøtet, sier Støre til NTB.

Stoltenberg skal i utgangspunktet fungere som generalsekretær i Nato fram til 30. september. Etter det skal han etter planen tiltre i jobben som sentralbanksjef hjemme i Norge. I mellomtiden fungerer Ida Wolden Bache som sentralbanksjef.

Havnebyen Mariupol er omtrent lagt i grus som følge av de russiske angrepene de siste ukene. Du trenger javascript for å se video. Havnebyen Mariupol er omtrent lagt i grus som følge av de russiske angrepene de siste ukene.

Tror på forlengelse

Den erfarne toppdiplomaten Kai Eide, som i flere perioder har jobbet høyt opp i Nato-systemet og som også har vært norsk Nato-ambassadør tror det stunder mot en ny periode på ett eller to år for Jens Stoltenberg som generalsekretær.

– Det vil være usedvanlig klossete å skifte generalsekretær nå, sa Eide da han onsdag gjestet Dagsnytt 18.

Han poengterte at det ved slike skifter ikke kun er generalsekretæren som byttes ut, men også sentrale folk i generalsekretærens stab. I tillegg er det få andre navn som sirkulerer, ifølge Eide.

– Han har troverdighet blant de allierte og har greid å holde alliansen samlet, og det er ingen dårlig jobb, framholdt Eide.

Den mangeårige diplomaten trekker dessuten fram flere Nato-land som han mener det i dagens situasjon vil være uaktuelt å hente en ny generalsekretær fra.

– Det er mange land som er utelukket. Hellas og Tyrkia av åpenbare grunner, men også USA og landene som ligger nærmest Russland. Det har vært en mangel på åpenbare kandidater, mener Eide.

Tidligere toppdiplomat Kai Eide føler seg trygg på at Jens Stoltenberg nå vil fortsette som generalsekretær i Nato i enda en periode. Foto: Anders Tvegård / NRK

Tre perioder

Spørsmålet om en tredje forlengelse ble også reist i forrige uke, da Stoltenberg møtte nordisk presse i Nato-hovedkvarteret i Brussel. Den gang svarte Stoltenberg at han var fullt fokusert på jobben som generalsekretær, samtidig som han gjentok at planen var å flytte hjem til Norge i høst.

– Jeg har ett fokus nå, og det er å gjøre jobben min i Nato. Så har jeg fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre mot slutten av året, som har vært planen hele tiden, sa han, ifølge NTB.

Den tidligere norske regjeringssjefen begynte som generalsekretær i 2014, men åremålet er i etterkant blitt forlenget to ganger. Kun nederlandske Joseph Luns, som ledet alliansen fra 1971 til 1984, har flere år bak seg som Nato-sjef enn Stoltenberg.