Stockholm har fått Skandinavias første førerløse buss i rute

Med plass til tolv passasjerer er bussen Skandinavias første selvkjørende buss i trafikk på vanlig vei. Det skriver Sveriges Radio.

Bussen ble satt i trafikk på offentlig vei i Kisa nord i Stockholm onsdag.

Bussen ligner en kort sporvogn, og følger en programmert rute på 1,5 kilometer ved hjelp av GPS. Den er også utstyrt med Lider, en teknologi for å måle avstand, se hindringer og lese situasjoner i trafikken.

Ikke helt ubetjent

Men selv om bussen vil være førerløs, vil det alltid være en vert om bord.

– Av sikkerhetshensyn vil verten være ansvarlig for kjøringen. I tillegg krever loven at man har en vert om bord på dagtid, sier Peter Hamar, leder av prosjektet for Nobina Technology.

Verten vil også ha mulighet til å ta over styringen dersom det oppstår uforutsette situasjoner.

Bussen innvies onsdag. I første omgang vil det være en prøveperiode på seks måneder.

I NORGE: En selvkjørende buss under en prøvetur på Hamar i september 2017. Foto: Alexander Nordby

På vei til Norge

Også Norge har man testet selvkjørende busser i flere byer tidligere. Både i Oslo, Stavanger og Kongsberg er det planer om å få de selvkjørende bussene på veien så fort som mulig. Også Trondheim og Bergen vurderer busskjøp.

I Oslo ligger de allerede godt an og selskapet Ruter ser for seg en utprøving av bussene allerede om ett til to år.

SKEPTISK: Det satt langt inne å sette seg inn i bussen uten sjåfør på plass for Monica Johansen i Kongsberg. Du trenger javascript for å se video. SKEPTISK: Det satt langt inne å sette seg inn i bussen uten sjåfør på plass for Monica Johansen i Kongsberg.

Testing av ny teknologi kan også by på problemer. I november i fjor kolliderte en førerløs buss i Las Vegas i USA, snaut to timer etter at den ble satt i drift.

Ingen personer kom til skade i uhellet.