Påtalemyndigheten mener gutten hadde terrorplaner, og at det hastet å gripe inn da de pågrep 16-åringen 4. februar.

Det har vært et sentralt tema i rettssaken hvor langt gutten hadde kommet i det aktoratet beskriver som terrorplaner.

Da rettssaken mot den terrortiltalte 16-åringen startet tirsdag, kom det fram at han hadde laget en giftblanding som politiet fant under ransakingen i februar.

Påtalemyndigheten mener gutten hadde planer om å teste den.

16-åringen svarte at han bare hadde vært nysgjerrig, og at han ikke hadde planer om å bruke den.

Han nekter straffskyld. Han er tiltalt for terrorplaner og for deltagelse i IS.

Tok røyk fra faren

Gutten erkjente i retten at han hadde brukt sigaretter for å framstille gift.

– Faren min røyker, så jeg tok av han. Uten at han visste om det, sa gutten.

Han ble deretter spurt om hvordan han blandet giften.

NRK gjengir ikke denne beskrivelsen av presseetiske hensyn. Det samme gjelder beskrivelser av hva gutten har søkt på eller mulige ingredienser til framstilling av eksplosiver.

Gutten sa at han hadde flyttet giften fra en bod til garasjen for å hindre at familiemedlemmer oppdaget den.

Faren følger forhandlingene i tingretten. Da NRK var ved familiens bolig dagen etter pågripelsen, stilte de seg uforstående til saken.

Onsdag ble gutten spurt om hva han skulle med den brungule nikotinvæske som ble funnet hos ham.

– Om du ikke hadde blitt pågrepet av politiet, hva hadde skjedd? spurte aktor.

– Jeg hadde kastet det, hva ellers? svarte tiltalte.

– Hadde du planer om å lage mer av den nikotinvæsken?

– Nei.

Gutten om gift: «Vil prøve den snart»

Tiltalte ble spurt om en rekke internettsøk han hadde gjort. Søkene samsvarte med opplysninger i pdf-er utgitt av IS som ble funnet hos tiltalte, pdf-er som inneholdt oppskrift på hvordan man lager bomber og hvordan man fremstiller nikotingift.

I tiltalen er det listet opp 15 pdf-er og to bøker om krig og framstilling av gift og eksplosiver.

I en av oppskriftene står det at giften bør testes på en kanin for å se om den virker.

1. februar skrev gutten en melding til en bekjent på internett om giften han hadde laget.

«Jeg gjorde den ferdig i går og vil prøve den snart».

Gutten sa i samtalen at han hadde laget en gift som han skulle gi til de vantro

«Jeg lagde en gift for å gi til de vantro,» skrev gutten. I retten har han hevdet at dette var noe han ikke mente, men at han skrev det for å tøffe seg.

– Du tilbyr deg å lære bort hvordan giften lages. Du sa de vantro vil dø om de tar på den, og at du vil prøve den snart, sa aktor.

– For det første sa jeg at jeg hadde gjort den ferdig i går, men det stemte ikke. Det at jeg skulle prøve den ... hadde jeg virkelig ville gått for å prøve den, ville jeg gått på et dyr. Jeg ville ikke gitt den til et menneske, sa gutten i retten.

Laget video om IS-propaganda

I retten onsdag erkjente gutten at han hadde laget og delt en video om hvordan man kunne dele IS-propaganda uten at Twitter stoppet det.

– Hva var grunnen til at du lagde denne videoen? spurte aktor Marit Formo.

– Jeg vet ikke. For å vise noen hvordan man kunne gjøre det. Jeg hadde jo tid. Det var bare for vise dem at jeg kunne lage sånt, svarte tiltalte.

Aktor presset gutten om flere videoer han skal ha publisert på Twitter, men 16-åringen svarte at han ikke husket.

– Jeg husker ikke. Som jeg sa var det ikke slik at jeg publiserte hver dag, så jeg husker ikke, svarte han.

– Det handler om ulike metoder man kan bruke for å drepe vantro. Det er en rekke videoer, noen på engelsk, noen på arabisk. Kan du ha delt sånne type videoer? lurte aktor.

– Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke hva jeg har publisert.