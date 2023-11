– Eg synest at det er veldig lågt og det står ikkje i stil med den belastninga det er å bli utsett for overgrep.

Det seier Stine Reksten (29) til NRK.

I 2021 stod ho fram i NRK og fortalde korleis ho hadde samla bevis mot sin eigen overgripar.

Ein vaksen mann frå Innlandet som no sonar 12 års fengsel for valdtekter av fem mindreårige jenter gjennom mange år.

Han innrømte aldri skuld, men retten var aldri i tvil om at han skulle dømmast både til fengsel og til å betale ofra erstatnining.

Alt i 2009 kunne det lokale barnevernet og politiet i Sunnfjord stoppa mannen.

Dei visste at Stine var med «ein voksen venn», dei visste kven han var og at han hadde reist til området.

Dette har barnevernet og politiet beklaga på det sterkaste. Likevel er ikkje summen høgare enn 250.000 kroner.

Generelt er nivået på kva ein får av erstatning når det offentlege gjer ein feil ganske små.

Til dømes fekk ein familiefar 170.000 kroner då han heilt uskuldig blei sikta for å ha drepe sine eigne barn.

– No må det kome ein gjennomgang av desse summane, meiner valdtektsofferet Stine Reksten.

Stine er no aktuell med ein eigen podkast om det ho har vore igjennom.

Vil ikkje innrømme skuld

– Eg vil beklage for Stine at ikkje barnevernet klarte å forhindre overgrepa. Så eg vil seie unnskyld til ho for det.

Dette sa barnevernssjef i Sunnfjord, Ove Mjåtveit, til NRK i 2021:

Beklaget overgrep i 2021 Du trenger javascript for å se video.

I ettertid blei Reksten lova erstatning frå kommunen og no har deira endelege tilbod kome: 250.000 kroner.

No har kommunen sin advokat slått fast at kommunen ikkje hadde noko direkte skuld i det som skjedde.

– Orsakinga er ikkje ei vedkjenning av at det er gjort feil eller forsømmingar som fører til erstatningsansvar, slår kommuneadvokat Bjørnar Ring Karlsen fast i eit brev NRK har fått tilgang til.

I staden meiner Sunnfjord kommune at dei kan strekke seg til å gje Reksten det dei kallar ein kompensasjon for «tort og svie» på 250.000 kroner.

Først ville dei berre gje 100.000. I brevet dei sende står det blant anna følgjande:

«Vi ser ikkje bort ifrå at representantar for kommunen i ulike samanhengar kan ha gjort klienten din merksam på at ho kan fremje erstatningskrav. Det betyr likevel ikkje at det er erkjent ansvar i saka.»

Den valdtektsdømde mannen jobba i mange år som sjåfør, blant anna for turneen til VG-lista. Foto: Privat

– Må endrast på

Saka om Stine Reksten og hennar kamp for å få serieovergriparen dømt, vekte stor merksemd i 2021.

– Eg har det så bra som mogleg er no. Men heile livet mitt har jo vore ei stor belastning. Det er ein siger i seg sjølv at eg har halde ut og framleis er her, seier Reksten no.

Ho reagerer sterkt på at det er låge summar for dei som får erstatning for «tort og svie». Reksten meiner at det er på høg tid å sjå på tala.

– Med å ha så låge erstatningssummar, så sender ein ut signal om at det ikkje er så viktig. Det må endrast på, meiner Reksten.

Sunnfjord kommune meiner dei har strekt seg langt når dei no tilbyr ein kvart million kroner.

– Synest du det tilbodet du har fått av kommunen samsvarar med den barndomen du hadde?

– Det samsvarar ikkje i det heile tatt i velferdsstaten Noreg, seier Stine Reksten.

UNGT OFFER: Stine Reksten møtte overgriparen sin på internett då ho var 13 år gamal. Foto: Privat

Nektar å la seg intervjue

NRK har snakka med fleire av leiarane i Sunnfjord kommune og har vi har bede om intervju. Men det nektar dei å gje oss.

I staden har kommuneadvokat Bjørnar Ring Karlsen sendt e-post til NRK på vegner av kommunedirektør Terje Heggheim:

«Sunnfjord kommune har sagt unnskyld for det som har skjedd, og vi har no også inngått ei minneleg avtale om økonomisk kompensasjon. Avtalen er eit fullt og endeleg oppgjer for alle forhold, og sett punktum for saka. Når saka er avslutta med forlik mellom partane finn kommunen det ikkje tenleg å stille til intervju eller gi ytterlegare kommentarar.»

NRK har følgd opp med følgjande spørsmål, som kommunen førebels ikkje har svart på:

– Kva er årsaka til at de meiner at dette ikkje er tenleg?

– Er det slik å forstå at Sunnfjord kommune har noko å tape på å vere opne om kva som ligg som grunnlag for vedtaket dykkar? Kva har de i så fall å tape?

Køyrer sak til høgsterett

Statens sivilrettsforvaltning jobbar med saker knytt mellom anna til det som blir kalla rettferdsvederlag.

Kvart år får mange menneske slike vederlag. Det kan vere alt frå mobbing til ulovleg framferd av politiet.

Summane som dei utbetalar varierer frå sak til sak.

– Generelt kan vi seie at når det gjeld storleiken på erstatning og oppreising, er dette noko som følgjer utviklinga frå rettspraksis og vidare følgjer vedtak i forvaltninga.

Det seier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud til NRK.

Advokat Olaf Halvorsen Rønning i advokatfirmaet Elden er ein av dei mest erfarne innan denne typen saker i Noreg og meiner at det på høg tid med ein gjennomgang.

– Det generelle nivået i norsk rett på oppreisningserstatning, er på eit moderat nivå. Særleg samanlikna med det vi ser internasjonalt, seier Rønning.

SER FRAMOVER: Stine Reksten slit framleis med etterverknadene etter overgrepa ho blei utsett for. Ho vil også vere ei røyst for dei jentene og gutane som ikkje torer å fortelje om sine opplevingar. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Jobbar med podkast

For Stine har livet trass alt endra seg til det betre sidan rettssaka mot serieovergriparen hausten 2020.

Ho og dei andre jentene fekk erstatning gjennom dommen, pengar som overgriparen må bruke resten av sitt liv på å betale tilbake til staten.

Reksten har fullført høgare utdanning, ho jobbar med ein eigen podkast og ho brukar mykje tid med familien.

Men trauma og såra etter ein øydelagt barndom vil alltid vere der. Ho er framleis sår over at barnevernet ikkje greip inn då dei kunne det i 2009.

Eit vederlag på 250.000 kroner frå kommunen er knapt nok eit plaster på såret.

– Eg byrjar å lure på kva ein barndom er verd, seier Reksten.

Utdrag frå rapportering mellom politi og barnevern i 2009.

