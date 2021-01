Stiftelsen Født Fri er konkurs

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) stoppet i fjor høst driftsstøtte på 3 millioner kroner til stiftelsen Født Fri.

Nå melder organisasjonen oppbud. Født Fri har klaget IMDis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonen ble i forkant av kutt i støtte undersøkt for om de opptrådte i strid med vilkårene for offentlig støtte.

Revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet, skriver NTB.

Ønsket ikke å legge ned

Det var VG som først omtalte nyheten om konkurs onsdag.

Rehman har tidligere sagt til avisen at det ikke er dårlig økonomistyring, ikke har skjedd noe ulovlig eller vært mislighold. Over 30 prosjekter er gjennomført på to og et halvt år, ifølge lederen.

Rehman Gaarder sa at hun ikke ville legge ned stiftelsen fordi en «dyp urett har blitt begått».

– Jeg kan ikke gi meg før vi har fått gjenopprettet organisasjonen gode navn og rykte, sa Rehman.

Slutt etter tre år

Født Fri ble etablert i november i 2017, og har fått årlige millionbevilgninger over statsbudsjettet.

Organisasjonen ble opprettet på initiativ fra Venstres leder Trine Skei Grande og Abid Raja. De tok kontakt med Shabana Rehman, som etablerte organisasjonen.

Målet er å bekjempe sosial kontroll og æresvold i innvandrermiljøer.

Rehman slo igjennom som komiker på 90-tallet, og har i flere tiår vært sentral i norsk innvandrings- og integreringsdebatt.