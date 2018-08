På sin facebook-side informerer det russiske utenriksdepartementet om at Skuespiller Steven Seagal har blitt utnevnt til en ubetalt spesialutsending-post i USA.

Hans arbeidsoppgaver vil blant annet være å bedre samarbeidet mellom de to lands folk innen kultur, og bidra til utvekslingsprogram for ungdom. Stillingen kan på mange måter sammenlignes med en «goodwill-ambassadør», skriver departementet.

Russisk statsborger og Putin-venn

Seagal er født i delstaten Michigan i USA, og er nok mest kjent for sine actionfilmer, men han har også gitt ut to album som gitarist.

I 2016 ble han russisk statsborger, og han har uttrykt sin støtte til Russlands president, Vladimir Putin flere ganger.

De to deler også en felles interesse for kampsport. Seagal har i mange år drevet med den japanske kampsporten Aikido, mens Putin driver med judo.

I 2013 besøkte de to en kampsportskole utenfor Moskva sammen. Besøket var del av en kampanje fra den russiske regjeringen for å få flere interessert i trening og kampsport.

De ble også sett sammen på tribunen under fotball-VM i Russland i sommer.

Les også: Seagal ledet terrorøvelse i USA

Russlands president Vladimir Putin legger Musa Mogushkov fra det russiske judolandslaget i bakken under trening. Foto: SPUTNIK / Reuters

Anstrengt forhold mellom Russland og USA

Forholdet mellom USA og Russland har vært anstrengt etter at begge land har utvist 60 diplomater etter nervegiftskandalen i Storbritannia. I tillegg har USA anklaget Russland for å ha påvirket det amerikanske valget i 2016.

I midten av juli møttes Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump i Finland.

Etter møtet sa Trump at forholdet mellom de to landene aldri hadde vært dårligere, men det endret seg etter møtet. Trump ba til og med om at det blir forberedt et nytt møte, men denne gangen i USA.