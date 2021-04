Sterke reaksjoner på Støres nei: – Overrasket over hans blinde tro

– Når narkotika er forbudt mener jeg det bør ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg imot generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt, sa Støre i sin tale til Aps landsmøte fredag.

Dersom han får gjennomslag for sitt syn når landsmøtet skal votere over saken, betyr det i realiteten kroken på døra for regjeringens forslag til rusreform som nå er til behandling i Stortinget.

Støres tale vekker sterke reaksjoner både hos partifeller og politiske motstandere.

Venstre-leder Guri Melby er krystallklar på hva hun syns om den linja:

– Jeg synes dessverre at Støre nå viser sitt sanne jeg som en moralismens forsvarer og må bare si at jeg er overrasket over hans blinde tro om at straff skal få ned rus blant ungdom. Det er ingen forskning som sier noe på det. Det mener jeg han bør svare på. Vårt mål med rusreformen er å bevege oss fra moralismen til en ruspolitikk som gir verdighet og som baserer seg på kunnskap og erfaring. Det er synd at Støre ikke vil stille seg bak det, sier hun til NRK.

Partilederens eget fylkeslag Oslo er blant dem som tok dissens i redaksjonskomiteen.

Varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam som har vært blant de mest engasjerte tilhengerne av avkriminalisering, er skuffet:

– Jeg er uenig med Jonas Gahr Støre om rusreform, skriver hun i et innlegg på Facebook.

UENIG MED STØRE: Varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) Foto: Lisbeth Skei / NRK

Arbeiderpartiets holdning til rusreformen blir avgjort ved kampvotering fredag ettermiddag. Dersom redaksjonskomiteens flertallsinnstilling skulle falle, vil det innebære at landsmøtet stemmer ned sin partileder i et høyaktuelt politisk spørsmål.

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland håper fortsatt.

– Jeg håper jo fortsatt at mindretallet i redaksjonskomiteen får gjennomslag på landsmøtet, sier Stensland, som leder arbeidet med reformen i Stortinget.

HÅPER: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– I Høyre hender det jo at landsmøtet er uenig med partilederen, og jeg håper Arbeiderpartiets landsmøte stiller seg bak denne rusreformen som betyr så mye for dem det gjelder.

Han understreker samtidig at Arbeiderpartiet må gjøre det de mener er riktig.

– Såpass respekt skylder vi et landsmøte, sier Stensland.

Nestleder i Frp Sylvi Listhaug gleder seg.

Listhaug som på forhånd hadde gått ut i NRK med en bønn til Ap-landsmøtet, gleder seg stort over Støres avklaring.

- GLEDELIG: Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er veldig gledelig at Støre er mot avkriminalisering av narkotika, og av hensyn til landets barn og unge håper jeg virkelig at flertallet på Ap sitt landsmøte er enig med ham. Da vil det være et flertall på Stortinget som vil skrote regjeringens rusreform, sier hun.

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV, mener dette Støres linje vil ramme arbeiderklassens barn.

– Det er trist og leit om Arbeiderpartiet ender med å svikte på oppløpssida. Venstresida må sikre en rusreform der vi går fra straff til hjelp. Strafferegimet rammer særlig arbeiderklassens barn. Ap burde stille opp for dem, skriver han i en e-post, og legger til:

– Vi heier fortsatt på alle de konstruktive kreftene i Arbeiderpartiet og ønsker dem lykke til i kampen på landsmøtet.

TRIST: Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson. Foto: Johan Granerud

– Sårbare ungdommer som eksperimenterer med rus fortjener å bli møtt med respekt og hjelp. Å støte dem bort fra hjelpetilbud er farlig. Forskningen viser at ungdom som møter straff, lettere havner på en kriminell løpebane, sier Wilkinson.

Svik mot ungdommen, mener nestleder i MDG, Arild Hermstad.

– Jeg håper at Arbeiderpartiets landsmøte påfører Støre et nederlag her og heller stemmer for en kunnskapsbasert og solidarisk ruspolitikk, sier han.

UFATTELIG: Støre i ferd med å ødelegge for et flertall som vil tilby hjel i stedet for straff, mener nestleder Arild Hermstad i MDG. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er ufattelig for meg at Støre er i ferd med å ødelegge et flertall på Stortinget for å tilby hjelp i stedet for straff. Det mener jeg er et svik mot ungdommen og folk som sliter med rusmisbruk.

– Støre snakker om å skille mellom de som ruser seg for “gøy” og tunge rusmisbrukere, men det er det umulig å skille mellom juridisk. Støre gjør dette om til en skrivebordsøvelse som ikke kan realiseres, og det går ut over folk som trenger hjelp, ikke straff, sier Hermstad.