Det var i NRK Radio i morges SVs stortingskandidat og tidligere Amnesty-leder Petter Eide kom med sitt oppsiktsvekkende utspill. Ifølge Eide reagerte ikke statsminister Erna Solberg med «sorg» men med «lettelse» på budskapet om at fredsprisvinner Liu Xiaobo var død.

Statsministeren «frekk og provoserende»

Kort tid etter at meldingen om fredsprisvinnerens bortgang kom i går, uttalte statsminister Erna Solberg dette:

– Det er med stor sorg at jeg i dag har mottatt beskjeden om Liu Xiaobos bortgang.

Kina avviser kritikken etter Lius død

Eide sa statsministerens kommentar på dødsbudskapet var «frekk» og «provoserende» og viste til at Regjeringen har vært påfallende taus under Liu Xiaobo siste dager.

STERKE REAKSJONER: Petter Eides utspill er en uhørt og en forsøpling av den politiske debatten, sier Høyre og Fremskrittspartiet. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Tausheten var en støtte til kinesiske myndigheter, sa Eide.

– Lavmål

Men nå får Eide svar på tiltale. Statsministerens partifelle Øyvind Halleraker som er nestleder i Utenrikskomiteen, sier Eides utspill er et «lavmål» og «forsøpler den politiske debatten».

– Jeg blir litt lei meg når jeg hører sånne kommentarer kolleger imellom, sier Halleraker og mener det ikke går an å «trekke i tvil et følelsesmessig og medmenneskelig engasjement ved et dødsfall».

– Mangler oppdragelse og dannelse

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde legger heller ikke noe imellom.

UHØRT: Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde mener Petter Eides utspill er fullstendig uhørt. Foto: ARKIVFOTO: KETIL KERN

– Det er fullstendig uhørt at man prøver å score politiske poenger på andre menneskers død, sier han.

– Mulig han er fersk i politikken, men sånn snakker man ikke til hverandre uavhengig av politikk, sier Tybring Gjedde.

– Dette viser at Petter Eide mangler både oppdragelse og dannelse, sier den profilerte FrP'eren.

SKAPER DEBATT: Fredsprisvinner Liu Xiaobo skaper intens debatt etter at han døde i går. Foto: Ukjent

Erna Solberg er på ferie og har ikke kommentert Eides utspill direkte, men hennes statssekretær Ingvild Stub sier dette:

– Vi skal ha respekt for at det er ulike meninger i politikken, og det er generelt stor takhøyde i norsk politisk debatt. Eides påstander om at statsministeren skal ha følt lettelse over et dødsfall er like triste som de er urimelige, men kan nok dessverre tilskrives at det er valg i år.

Liu Xiaobo (61) er død