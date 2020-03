Forsker Gunhild Alvik Nyborg hevder at norske myndigheter ikke har kontroll over koronasmitten. Samtidig tar hun til orde for full isolasjon av alle i Norge som ikke har en samfunnskritisk funksjon.

Uttalelsene på «Debatten» på NRK1 i beste sendetid landet som bensin på bålet for en allerede angstfylt befolkning. Mange spør seg nå om vi bør være enda reddere enn vi allerede er!

– Jeg er optimist. Jeg tror vi skal håndtere denne pandemien på en god måte, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen kontant dagen derpå.

Han trenger ikke få spørsmålet engang, men tar selv initiativ til brannslukking.

– Det er veldig mye bekymring akkurat nå. NRK har selv bidratt til det med et relativt kontroversielt, langt debattinnslag i går, der man lot en faglig stemme komme med sine perspektiver uten å være i faglig diskusjon med andre som har helt andre vurderinger, sier Røttingen.

John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Kokte på Twitter

Nyborgs uttalelser fikk en rekke norske helsetopper til å reagere. Epidemiolog Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) deltok også i «Debatten». Han mener han fikk for liten tid til å svare på kritikken mot den norske koronastrategien.

– Nei, Fredrik Solvang, her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta, skriver han på Twitter etterpå.

–Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langt fra. Takk for Preben Aavitslands ro, skriver professor ved UiO, Pål Gulbrandsen på Twitter.

– I kveld bommet Debatten stygt. De lot en amatør få fritt spillerom med feil empiri, uforståelige resonnementer og mye følelser. Jeg tror knapt noen smittevernekspert i verden er enig med Dr. Nyborg, skriver biologiprofessor Kristian Gundersen på Twitter.

Må slippe til andre stemmer

Programredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier kanalen tar selvkritikk for at ikke norske helsemyndigheter slapp til tidligere og tyngre med motforestillinger enn det de gjorde under Debatten tirsdag.

– Det ble krevende med den settingen vi hadde med Nyborg i studio, mens Aavitsland i FHI og helsedirektør Guldvog var med på videolink. Dersom alle hadde vært i studio hadde nok inntrykket blitt et annet.

Samtidig påpeker Berge at NRK formidler synspunkter fra myndighetene fra tidlig morgen til sent på kveld hver dag gjennom løpende sendinger på alle plattformer.

– Debattflatene har et litt annet formål, og det er å utfordre og utfylle den rådende holdningen.

– Derfor er det både legitimt og helt i tråd med vårt oppdrag å hente inn alternative stemmer her. Men jeg forstår at dette vekker reaksjoner, dette er jo en usikker tid, sier programdirektøren.

Mener det er verdt å spre utrygghet

Nyborg har doktorgrad i farmako-epidemiologi, og har studert legemiddelbruk hos eldre. I «Debatten» hevder hun vi kan komme til å se tall på syke og døde på linje med det som skjer i Italia.

– Dette er krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men at det ikke er så farlig for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi har mistet kontrollen, nå haster det. Vi må våkne og vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg.

– Det er en voldsom metafor, svarer programleder Fredrik Solvang.

– Det er en voldsom metafor, men vi må våkne. Det er ikke sånn at det alltid er riktig å la være å fortelle folk sannheten, svarer Nyborg.

Avviser full isolasjon

Nyborg uttalte i «Debatten» at full isolasjon av norske borgere i 14 dager vil stoppe viruset.

Det tror ikke norske helsemyndigheter. Aavitsland i FHI sier til Dagbladet at en fullstendig stans av viruset vil kreve at samfunnet stenger ned i opp mot to år.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen, sier Aavitsland.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener vi i Norge iverksatte strenge tiltak akkurat på riktig tidspunkt.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Helle Westrum / NRK

– Vi har fulgt med på tallene i andre land nøye siden januar, og ser noe av hva som virker og ikke virker.

Målet nå er ifølge Nakstad å ha så få aktive sykdomstilfeller i Norge til enhver tid som mulig.

– De siste fem dagene har det vært ganske stabil utvikling av smittede, med omkring samme antall nye smittede per dag. Det viser at det ikke er en dobling av smittede hver dag, som vi har sett i en del andre land.