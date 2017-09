Sterke reaksjonar på dating-reklame

Ein radioreklame, ein video på Youtube og no sist ein stor reklame køyrt rundt på ein tilhengjar for tenesta. Reklamen rettar seg direkte mot pene kvinnelege studentar, og bodskapen er klar.

Ved å gå ut med eldre, velståande menn, så kan dei kome gjennom utdanninga si utan studielån.

«Hei studentar! 0 i studielån. Date ein sugar daddy?», står det på plakaten.

Ein «sugar daddy» er ein mann som gir pengar eller gåver til unge jenter mot visse motytingar.

Forbrukarombodet

Ei av mange som har reagert på marknadsføringa er forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth. Ho fortel at dei no vil vurdere om denne forma for reklame er i strid med dei gjeldande lovene.

– Det var ikkje vanskeleg for oss å gå inn i denne saka. Vi var ikkje snakka med selskapet, men her er det heilt klart vi må sjå om dette er i tråd med marknadsføringslova og forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame. Eg reknar med at vi er ferdige med vurderinga i løpet av få dagar, og om vi meiner dette er i strid med lova, så sender vi eit brev til selskapet, seier Elisabeth Lier Haugseth til NRK.

Ho fortel at dette er vanleg prosedyre i slike saker.

– Trist og kynisk

Ein av dei som har reagert på reklamen er politikaren Erik Lunde, som representerer KrF i Oslo bystyre. Han kallar det for trist og kynisk, og skriv på Twitter at dette må det setjast ein stoppar for. Han håpar at Forbrukarombodet vil greie å stanse denne marknadsføringa, og han ber også andre om å kome på bana.

Mannen bak nettsida er Sigurd Vedal. Han seier til Universitas at han ikkje har moralske skruplar.

Ikkje dårleg samvit

– Mange uvitande til «sugardaddy» og «sugarbaby», dei meiner det trekk ei negativ kopling mellom finansielle ressursar og sex. Dette beskriv ikkje forholda korrekt. «Sugar babies» har oftast kjemi, utsjånad og andre personlege trekk som krav for å date ein «sugar daddy», seier Vedal til NRK.

Vedal understrekar det ikkje er lov å selje sex på nettsiden og oppfordrar medlemmer til å rapportere andre medlemmer som bryt reglane.

På spørsmål om han forstår at folk reagerer, sammenliknar han tenesta med filmen 50 Shades of Grey:

– Det er pussig at folk reagerer på «RichMeetBeautiful», men hyller denne bok- og filmsuksessen da det rulla reklamar for den på tv, radio og utandørs – og den gjekk på kino og tv i sin heilskap, seier han.