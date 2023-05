Stenseng: – Jeg har lyttet

Jonas Gahr Støre og valgkomiteen fikk fullt gjennomslag på Ap-landsmøtet: Kjersti Stenseng fortsetter som partisekretær, mens Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir likestilte nestledere.

Alle de fire i Aps nye toppledelse ble klappet inn av de 300 delegatene på landsmøtet, uten motkandidater.

LEDELSEN: Dette er Arbeiderpartiets nye ledelse: Partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Tonje Brenna og nestleder Jan Christian Vestre. Foto: Heiko Junge / NTB

Men inntil i helgen var det et åpent spørsmål om Stenseng ville bli utfordret i en kampvotering av Tana-ordfører Helga Pedersen. Og i pressen har det vært mange kritiske saker om Stensengs innsats som «daglig leder» i Arbeiderpartiet.

Så langt gikk det at Støre selv tok henne i forsvar da han torsdag møtte i på Politisk kvarter på NRK.

– Jeg synes dere gir Kjersti Stenseng altfor mye tyn, sa Støre om pressen.

Dette er Aps nye sentralstyre Ekspandér faktaboks Toppledelse: Leder: Jonas Gahr Støre (Oslo) Partisekretær: Kjersti Stenseng (Innlandet) Nestleder: Tonje Brenna (Akershus, ny) Nestleder: Jan Christian Vestre (Oslo, ny) Øvrige medlemmer: Cecilie Terese Myrseth (Troms), Marte Mjøs Persen (Vestland), Ingvild Kjerkol (Trøndelag), Terje Aasland (Vestfold og Telemark), Bjørnar Skjæran (Nordland), Ahmed Lindov (Agder, ny), Kari Nessa Nordtun (Rogaland, ny), Anette Trettebergstuen (leder av kvinnenettverket), Peggy Hessen Følsvik (LO), Mette Nord (Fagforbundet), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Tore O. Sandvik (Trøndelag), Per Vidar Kjølmoen (Møre og Romsdal), Masud Gharahkhani (Buskerud, ny), Kristina Hansen (Finnmark ny), Sindre Martinsen-Evje (Østfold, ny), Raymond Johansen (Oslo).

Tøffe dager

På spørsmål fra NRK om hun er enig med «sjefen», i at hun har fått for mye tyn, svarer Kjersti Stenseng som følger:

– Nei, jeg pleier å si at såpass må man være forberedt på. Det har jo vært tøffe dager innimellom, men jeg tror jeg har vært godt forberedt på at kan bli litt storm rundt diskusjoner om personer, sier Stenseng.

Hun bedyrer at hun har lyttet til kritiske innspill som er kommet fra partifeller, også i landsmøtesalen.

– Jeg prøver å ta til meg tilbakemeldingene og lytte ordentlig til den kritikken som kommer. Jeg prøver å tenke at når du står i litt tøffe tider, så kan du alltid bli klokere når du kommer ut i andre enden.

Fikk smekk

Det var knyttet spenning til om noen ville kreve en skriftlig votering på landsmøtet for å synliggjøre at det har vært delte meninger om Stensengs kandidatur.

Gjennom en skriftlig votering kan delegatene stemme blankt. Et skred av blanke stemmer ville blitt tolket som mistillit fra salen.

Og landsmøtet holdt pusten da Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen som eneste delegat, tok ordet etter at innstillingen var lagt fram.

Ville hun kreve skriftlig votering?

Det skjedde ikke. I stedet kom hun med kritikk av prosessen i forkant og etterlyste en større åpenhet om personkabalen.

Hennes fylkeslag ønsket opprinnelig en annen partisekretær enn Stenseng og ga i utgangspunktet uttrykk for støtte til Helga Pedersen da hennes navn ble fremmet i innspurten.

– Siden Vestfold og Telemark hadde en litt annen innstilling enn det som står nå på tavla bak oss, må jeg si et par ting. For i dag og i morgen skal vi konkludere på politikken vår. Og deretter skal vi kjempe sammen, skulder ved skulder, slutte rekkene og sørge for å vinne valget i september, sa Pedersen, og fortsatte:

– Derfor ønsker vi fra vår side å nå oppfordre landsmøtet til å støtte valgkomiteens innstilling. Men for å videreføre språkbruken fra tidligere, vi må ikke kødde med partidemokratiet. Takk.

TILLIT: Kjersti Stenseng fortsetter som partisekretær i Arbeiderpartiet. Foto: Heiko Junge / NTB

Aldri tvilt

Men enden på visa ble altså at Stenseng ble gjenvalgt til stormende applaus.

– Tar du kritikken som har kommet mot deg, personlig?

– Nei, altså det er klart at privatpersonen Kjersti og politikeren Kjersti er samme person. Men samtidig så vet du jo at i politikken så er det kamp om politikk og posisjoner. Så jeg prøver å tenke at det ikke er personen Kjersti som først og fremst er omdiskutert, men at det viser at partisekretærfunksjonen er en viktig posisjon i partiet vårt

– Har det vært tider hvor du har tenkt, er dette verdt det?

– Nei, det har jeg ikke tenkt. Jeg har vært topp motivert! Den stormen eller motstanden du kjenner på innimellom, gir også energi til å vise at du har det som skal til for å jobbe bedre og løfte oss på målingene. Vi skal diskutere med ærlighet, men først og fremst kjærlighet til partiet vårt.

AKKLAMASJON: Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt som partileder til jublende applaus på Aps landsmøte Foto: Heiko Junge / NTB

– Men kan ikke du prøve å beskrive med egne ord hvordan du vil oppsummere den kritikken som du nå prøver å si at du har lyttet til?

– At vi har et åpent parti som klarer å aktivisere alle som er medlemmer. Og det som er sagt om fornyelse. For oss er det en stor utfordring å rekruttere folk inn i vårt parti. Det er kanskje det viktigste.

– Du sa i talen din at du kjenner på et godt fellesskap i Arbeiderpartiet. Var du ærlig da?

– Ja, hver eneste dag gjennom denne vinteren og i opptakten til landsmøtet, så har jeg kjent på et godt og varmt fellesskap med mange fine folk som gir positive tilbakemeldinger, heier og støtter. Uavhengig av om de er uenige i politikk eller i personer.

Men Stenseng som i åtte år har hatt det viktige vervet som partisekretær i Arbeiderpartiet, unngikk kampvotering og ble altså valgt til full applaus fra landsmøtet.

En telefon som partileder og statsminister Jonas Gahr Støre tok til Helga Pedersen lørdag bidro til at den tidligere Ap-nestlederen likevel ikke valgte å utfordre Stenseng som partisekretær.

– Ingen er større enn partiet

Valgkomiteen ble ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Det var hun som la fram innstillingen.

– Jeg er helt overbevist om at den enstemmige innstillingen vi legger fram, er en sak som fremmer samhold i Ap, sier Følsvik.

Samtidig erkjente hun at det er et «ekstremt sammensatt puslespill som skal legges».

INNSTILLING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ledet valgkomiteen i Ap. Foto: Heiko Junge / NTB

– For oss har det hele tiden vært en ledestjerne. At ingen, absolutt ingen, er større enn partiet, sa hun, og fremholdt:

– Det er som et byggverk. Hvis vi tar bort ett element, så kan det få konsekvenser for resten.

Følsvik tok også opp at «Utøya-generasjonen» nå inntar partiledelsen.

– Vi lovet alle den grusomme dagen i 2011 at vi aldri skulle gi opp kampen, sa Følsvik.

Bjørnar Skjæran fra Lurøy i Nordland går nå av som nestleder. Skjæran ønsket opprinnelig å fortsette i jobben, men dagen før valgkomiteen la fram sin innstilling, varslet han at han likevel trer til side.

Han fikk stående applaus fra Ap-landsmøtet for jobben han har gjort.