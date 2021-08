Stengte fødeavdelinger bekymrer: – Gruet meg i ni måneder til å føde

I starten av juli fikk Karine Lund Lillegaard sitt andre barn.

Men den nærmeste fødeavdeling var sommerstengt, og hun var smertelig klar over at reiseveien ble betraktelig lengre.

– Jeg gruet meg i ni måneder til å føde.

For Lillegaard og familien bor på Herøy, en øykommune på Helgeland i Nordland.

Vanligvis ville hun kunne dratt den korte turen over til Sandnessjøen. Men ettersom fødeavdelingene i området rullerer på å være åpne om sommeren, var det nærmeste alternativet Mo i Rana – tre timer unna.

– Jeg var redd for å måtte føde under transport, i en ambulansebil eller båt. Det er en ekstra belastning for fødende, det er veldig uheldig at det er sommerstengte fødeavdelinger.

Og Lillegaard er langt fra den eneste som er bekymret.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet har fått mange bekymringsmeldinger. Foto: Kikkut på Rikshospitalets barselavdeling

En varslet krise

– I sommer har jeg fått utallige rapporter og meldinger om at jordmorbemanningen er for lav, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun mener det går ut over kvaliteten på fødetilbudet og pasientsikkerheten ved landets fødeavdelinger.

Det mangler 250 jordmorstillinger på landets fødeavdelinger og 1.000 jordmødre i kommunene, ifølge Schjelderup.

Jordmorforbundet kaller det en bemanningskrise.

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup vil ha mer penger til utdanning. Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Vi har varslet om dette i åtte år. Jordmødre er opprørte over at det ikke er bevilget penger i statsbudsjettet til å løse krisen i fødselsomsorgen.

Schjelderup sier de har hatt dialog med regjeringen.

– Og vi har vært med på å lage en rapport i Helsedirektoratet som viser at finansieringsmodellen for fødselsomsorgen ikke fungerer godt nok.

Hun mener fødselsomsorgen nedprioriteres.

– Det spares i stedet for at det bevilges nok penger til å ansette tilstrekkelig med jordmødre, sier Schjelderup.

Vil styrke utdanningen

Nå har forbundet lansert flere grep de mener bør tas.

– Vi ønsker 100 utdanningsstillinger for jordmødre og en dobling i utdanningskapasiteten. Med det kan vi styrke fødetilbudet som er nødvendig for å gi et trygt og forsvarlig tilbud til de fødende. Det er et helt nødvendig tiltak, og det trenger vi å få på plass nå.

Det støttes av Arbeiderpartiet.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet støtter Jordmorforbundet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Det er et helt nødvendig tiltak som vi vil innfri. I tillegg må vi forsøke å motivere til å ta videreutdanning, spesialisere seg og bli jordmødre. Og alle jordmødre i Norge må få tilbudet om fast jobb, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Hun mener regjeringen ikke har lyktes med å utdanne nok jordmødre.

– Riksrevisjonen har slått fast at regjeringen ikke har nådd sine mål. Nå står vi i en situasjon hvor en rekke jordmødre nærmer seg pensjon, og vi dermed har en akutt mangel. Det må vi gjøre noe med, sier Kjerkol.

Helseministeren: – Har lyttet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det ikke er riktig at de nedprioriterer fødselsomsorgen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier de ikke har nedprioritert jordmødre. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Vår regjering har sørget for at det er kommet over 200 flere årsverk med jordmødre i kommunene, det var vår første prioritet.

Høie sier de har startet arbeidet med å øke bemanningene ved sykehusene.

– Det samme forbundet jubla for mitt initiativ på det området så sent som i januar i fjor.

Helseministeren sier de har, og vil fortsette med å prioritere flere utdanningsstillinger og plasser.

– Men når de som står i jobben daglig sier at dette er en krise, stemmer det ikke?

– Jo, de gir en god beskrivelse av hva som er situasjonen. Det er årsaken til at vår regjering har lyttet til blant annet Jordmorforbundet. Vi har fulgt opp de initiativene de har bedt oss om, som å bedre bemanningen på de store fødeavdelingene ved landets sykehus, sier Høie.

Lederen av Jordmorforbundet sier regjeringen har styrket bemanningen i kommunene, men at det er langt fra nok.

– Den største krisen har vi på landets store fødeklinikker. Der varsler jordmødre om utallige brudd på arbeidsmiljøloven, og for lite bemanning over lang tid. Dette må vi løse nå, sier Schjelderup.