Stemoren til Manshaus: – Vurderte å ringe politiet

Onsdagen er satt av til vitnemålene til 22-åringens far og stemor. Begge har fått fritak fra smittevernreglene for å kunne møte ham ansikt til ansikt.

Stemoren, som kom inn i familien da Manshaus var en ung gutt, forklarte seg stort sett rolig. Enkelte ganger når hun snakket om datteren Johanne, ble det imidlertid for vanskelig å holde tårene tilbake.

Da stemoren inntok vitneboksen, fortalte hun først om et godt familieforhold og at hun ble tatt godt imot av Philip, den yngste av flere søsken.

Hun sier Philip Manshaus var en sjenert, forsiktig og sjarmerende gutt som liten, som også hadde et godt forhold til stesøsteren.

– Han passet på og hadde omsorg som en storebror. Johanne var stolt av ham, sier hun.

Endret seg sommeren 2019

Det var først det siste året stemoren ble klar over at Manshaus hadde sterke meninger om politikk. Han ville diskutere innvandring og holocaust, og skal ha kommet med flere rasistiske kommentarer til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

– Han hadde begynt å bli sint. Jeg var bekymret, fordi jeg ikke syntes det så ut som han hadde det noe godt. Jeg følte at den gamle Philip var i ferd med å forsvinne litt, sier hun.

Manshaus' stemor forteller at det først var sommeren 2019, etter at Philip Manshaus hadde vært et år på folkehøgskole, at hun oppfattet ham som sint. Ifølge stemoren fikk Philip Manshaus et stadig mer innbitt uttrykk, med en «konstant sinnarynke» i pannen.

Stemoren sier hun ble sjokkert da Manshaus forklarte at han mente holocaust var en løgn og at muslimene ville overta Norge. Han mente også at andre var hjernevasket, snakket om «den hvite rase» og var opptatt av at mediene feilsiterte Donald Trump.

– Det er én gang jeg husker godt, da det var en argumentasjon rundt muslimer og innvandring. Han sa «skjønner dere ikke at jeg bare vil redde dere, eller vil deres eget beste?» Så ble han sint og gikk ut.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept hjemme i familiens hus i Bærum. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Fant hakekors og utklipp på rommet

Manshaus har selv forklart at han ble inspirert av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som angrep en moské i New Zealand i mars 2019.

Stemoren forteller at hun fant utklipp fra aviser om New Zealand-angrepet og flere liknende hendelser på rommet til Manshaus, i tillegg til et utklipp om 22.juli-minnesmerket med hakekors over.

Hun mener dette var den siste uken før angrepet.

– Jeg sa til broren hans at det hadde gått for langt, og at vi trengte hjelp. Men jeg tenkte ikke at han skulle gjøre noe voldelig, for han har aldri vært voldelig. Men jeg tenkte at han trengte hjelp. Jeg søkte på radikalisering og kom til politiets tipstelefon. Jeg hadde lyst til å ringe, det var sterkt for meg å se at han hadde hengt opp disse tingene, sier hun.

Stemoren sier hun diskuterte saken med Manshaus' far, som skal ha tatt det opp med sønnen. Dagen etter var utklippene borte, og stesønnen hadde endret atferd.

– Etter dette var Philip veldig blid, det var påfallende. Jeg opplevde det som foruroligende og rart, sier hun.

Den skuddsikre vesten Manshaus bestilte på nett, kom på døra fem dager før drapet, da stemoren og Johanne var på vei ut. De tok den imot og la den på rommet hans. Hun forteller at hun trodde han samlet på slike ting.

– Helt uvirkelig

10. august skal Manshaus ha vært i godt humør. Han lånte stemorens bil, og spurte flere ganger om hun skulle ut. Johanne lå og sov da stemoren dro.

Stemoren forteller at hun var sammen med venninner i Drammen da hun ble oppringt og fortalt om terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen, og at Philip Manshaus var identifisert på internett.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble skutt og drept i sin egen seng. Foto: Privat

– Det var helt uvirkelig. Jeg hadde en skikkelig guffen følelse, jeg var skikkelig redd inni meg, sier hun.

Hun forteller at hun ventet utenfor huset til det kom en ambulanse og en politimann som fortalte henne at det var en død person i huset.

– Da datt min verden sammen. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Jeg skrek og skrek, og ropte på Johanne, sier hun.

Hun beskrev Johanne som en beskjeden og sjenert jente, som hadde mye empati, var kreativ og veldig glad i familien sin.

Hun likte å skrive historier, drev med kampsport, spilte fiolin og dataspill.

– Hun hadde mange fremtidsplaner. Hun hadde ambisjoner på skolen, mange retninger hun kunne interessere seg for. Hun sa flere ganger at hun likte å gjøre ting hjemme, og høre familien i huset.

– Hvilken virkelighet er det han lever i?

Stemoren har fulgt rettssaken på videooverføring fra en annen rettssal, og sier det har vært tøft.

– Jeg har tenkt mye på Philip. Det er veldig blandede følelser. Det går fra sinne til omsorg og sorg også for ham, og det livet han også har tapt. Både han og Johanne hadde alle forutsetninger for å få et bra liv. Det er forferdelig, vi har mistet to unger, sier hun.

Hun sier hun fortsatt ikke klarer å forstå handlingene og tankene rundt.

– Jeg tenker to tanker: Det ene er; hvilken virkelighet er det han lever i? At han virkelig tror det skal være nødvendig, at det kommer en rasekrig? Den andre er om det er manipulering, at det er planlagt. Det er en virkelighet vi andre ikke deler. Det er helt uforståelig, sier hun.

Stemoren er fortsatt sykmeldt, og sier hun ikke klarer å bo i huset lenger. Hun er fortsatt bekymret for Manshaus.

– Han er en sart sjel, jeg kan ikke skjønne hvordan han skal greie å leve med det han har gjort. Det er jeg veldig bekymret for, sier hun.

Skutt og drept

Manshaus forklarte at han drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fordi hun hadde en annen etnisk bakgrunn og «representerte en gruppe som utgjorde en trussel», men har nektet å fortelle noe mer om forholdet mellom dem.

17-åringen ble skutt og drept med fire skudd fra en rifle mens hun lå i sin egen seng.

Faren til Manshaus har tidligere sagt via sin advokat at han «ikke forstår hvem det er som står bak en slik hjernevask av unge mennesker og får dem til å utføre slike grusomme handlinger».

Manshaus har forklart at han ventet til faren og stemoren var ute av huset før han stjal farens våpen og en gammel militærhjelm, skjøt og drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og kjørte til Al-Noor-moskeen for å drepe så mange som mulig.