– Selv om gårsdagens problemer ikke var store eller påvirket resultatene på noen måte, skjønner vi at det like fullt oppleves frustrerende for dem det gjelder, sier Inge Thorud i NRKs Teknologiavdeling.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for at det ikke skal skje igjen, fortsetter han.

Til tross for en storslagen fest, skapte også lørdagens MGP-finale irritasjon og sinne i norske sofakroker.

Flere seere meldte om problemer da de skulle stemme på favorittartistene.

Thorud sier at det er få stemmer som ikke ble registrerte.

– Det gjaldt veldig få sett opp mot totalen av brukere som stemte i går. Og mange av dem som opplevde problemer fikk stemt etter å ha lastet siden på nytt en eller flere ganger, sier han.

Problemet skal også ha inntruffet vilkårlig i landet, og ikke ha påvirket noen av deltakerne.

Tolket høy trafikk som mistenkelig

Det var partyartisten Tix, som med låten «Fallen Angel», gikk av med seieren.

Stemmeproblemene skal ikke ha hatt noen påvirkning på vinneren, som fikk rundt 100.000 stemmer under den siste gullduellen.

Men det var nettopp et rekordhøyt engasjement fra publikum som fikk systemet til å streike, når det rant inn over to millioner stemmer og 100 millioner såkalte applaus-klikk.

Thorud sier problemene oppstod fordi et eksternt støttesystem de bruker tolket den høye trafikken som mistenkelig aktivitet.

MGP-general Stig Karlsen sier de skal evaluere tilfellene med stemmetrøbbelet.

– Dette stoppet enkelte henvendelser i det stemmevinduet åpnet. Disse brukerne fikk en feilmelding med tydelig beskjed om å laste siden på nytt, og det var løsningen for de fleste, sier Thorud.

MGP-general og prosjektleder Stig Karlsen sier avstemningen har gitt tydelige og gyldige resultater i alle de tre rundene.

– Enkelttilfeller av feil vil man gå inn i og evaluere. Vi er for øvrig storfornøyd med årets MGP, og registrerer stor entusiasme og begeistring hos publikum, sier Karlsen.

Hadde gjort forbedringer

Det er ikke første gang MGP opplever stemmeproblemer.

Også i fjor slet programmet med teknisk trøbbel knyttet til stemming, som førte til at en forhåndsvalgt folkejury måtte veie opp for manglende publikumsstemmer.

– Vi har gjort flere forbedringer det siste året, skalert opp godt og testet stemmeløsningen i forkant og mellom hver enkelt delfinale for å være sikre på å kunne ta imot alle stemmene som kunne komme, sier Thorud.