Steiro fikk lest opp Sofie-SMS ti timer før VG publiserte Giske-saken

Torsdag 21. februar 09.30 er VGs sjefredaktør Gard Steiro, nyhetssjef Eva-Therese Loo Grøttum, journalist Marie Melgård og journalist Lars Joakim Skarvøy samlet til møte om Trond Giskes barbesøk og videoen som nå har begynt å sirkulere.

Steiro har en drøy time tidligere sendt ut en e-post hvor han skriver: «Da må vi jobbe hardt og raskt».

I VGs egen evaluering fremgår det at Skarvøy på møtet leser opp en SMS fra Sofie.

Les hele VGs evalueringsrapport her

Bekrefter SMS

SMS FRA SOFIE: Sofie skrev at hun ikke ville medvirke i saken. SMS-en er gjengitt i evalueringsrapporten til VG.

Det har til nå ikke vært kjent hva som sto i denne SMS-en, men i et direktesendt intervju i Dagsrevyen fredag bekrefter Steiro hvilken SMS det var.

I SMS-en skriver Sofie at hun mener saken er blitt blåst ut av proporsjoner.

«Hei Lars Joakim. Jeg og (sladdet) har snakket sammen og vi mener dette er blitt blåst ut av proposjoner og blir laget til noe større enn det det var. Jeg velger å ikke gi noen kommentar. Beklager! Mvh Sofie»

– Steiro, var det denne sms-en du fikk opplest 10 timer før du valgte å publisere saken?

– Ja, det er denne SMS-en som var sendt til VG tidligere. Og jeg fikk i hvert fall utdrag fra den. Men det som skjer etterpå er at det er nye samtaler med Sofie. Og det som da blir slått fast etter det, er at hun nå har godkjent et sitat og fått lest opp saken og er komfortabel med det, svarer Steiro og legger til:

– Det som da viser seg i ettertid er at Sofie slettes ikke er komfortabel med denne saken. Hun er ikke komfortabel med måten hun blir fremstilt på i VG. Og det skyldes at hun er blitt utsatt for et press underveis her. Det er blitt stilt ledende spørsmål underveis, og hun er ikke blitt behandlet på en god nok måte.

REAGERTE: Sofie, som etter eget ønsker blir omtalt kun med fornavn, har stått frem i TV2 med sin versjon. Det fikk VG til å sette i gang evaluering. Foto: TV2

På et oppfølgingsspørsmål bekrefter Steiro at SMS-en ble diskutert på morgenmøtet.

– Denne blir diskutert på et morgenmøte i redaksjonen. Det er riktig, sier Steiro.

– Så du var klar over at Sofie ikke sto inne for disse sitatene før du valgte å publisere saken?

– Nei. Dette er utførlig forklart i VGs egen rapport. Hele poenget er at dette omstridte sitatet som aldri burde vært publisert ble sagt at var godkjent. Det var det ikke. Ikke i denne formen. Og det ga ikke uttrykk for det Sofie mente. Det er en av feilene i denne saken, svarer Steiro.

I rapporten fremholder journalist Lars Joakim Skarvøy at Sofie til slutt sa «Du, det er greit. Bare bruk det sitatet». Sofie har avvist at hun sa dette.

I et intervju med NRK har Skarvøy beklaget overfor kvinnen, men stått fast på at han fikk sitatet godkjent.

– Problemet her er at jeg ikke forberedte henne, ikke gjorde henne trygg nok på det sitatet, på den saken som ble publisert, og at det etterlatte inntrykket av denne saken ble en verre fremstilling enn den fremstillingen hun ga av den kvelden, sa Skarvøy til NRK onsdag.

Han har ikke svart på NRKs henvendelse om denne artikkelen fredag.

Publiserer

Gard Steiro har i rapporten selv forklart at han sa til journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård at han ville ha med kvinnene i saken. «Det må vi prøve å få til», sier Steiro til Skarvøy, ifølge Steiros redegjørelse.

18.45 kommer Skarvøy med beskjeden til Steiro om at manus er lest opp og at sitatet fra Sofie er godkjent. Samtidig sier han til Steiro «at kvinnen er usikker».

Steiro forteller i rapporten at hans opplevelse var at kvinnens usikkerhet var knyttet til det å bidra til saken.

19.41 publiserer VG så saken.

Steiro sier han først ble klar over at Sofie ikke ønsket å bli sitert etter at NRK hadde publisert sin sak klokken 23.11, der kvinnen avdramatiserte hendelsen.

– Dette var en prosess som er beskrevet i rapporten. Jeg ble klar over at hun ikke ønsket å bli sitert på denne måten like etter vi hadde publisert. Det vil si etter at NRK hadde publisert sin sak, sier Steiro.

Han viser igjen til de to feilene han selv er ansvarlig for: Saken skulle ikke vært publisert, og VG skulle beklaget tidligere.

TROR PÅ SOFIE: Sjefredaktør i VG Gard Steiro svarer på kritikken mot avisen. Du trenger javascript for å se video. TROR PÅ SOFIE: Sjefredaktør i VG Gard Steiro svarer på kritikken mot avisen.