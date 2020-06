– Det var det beste skjulestedet.

Skjulestedet Steinar Mundal snakker om er bak langrennsskiene i boden hjemme i Drammen. Et sted han gjemte alkohol i frykt for å bli oppdaget.

Langrennsskiene minner ham samtidig om at han en dag var landslagstrener i en idrett svært mange nordmenn har et nært forhold til.

– Det startet for første gang da jeg var 16 år. Jeg drakk ganske mye vodka en kveld og jeg synes det var veldig godt, forklarer Mundal.

Steinar Mundal i boden hjemme i Drammen. Stedet der han gjemte alkoholen i frykt for å bli oppdaget. Foto: Tore Linvollen/NRK

Alkohol ble på mange måter et hjelpemiddel, så vel som avslappingsmiddel. Etterhvert som han ble eldre og giftet seg ble ikke inntaket av alkohol særlig mindre.

– Det var ikke så lett å lure kona. Hun lærte det meste etter hvert og skjønte jo ganske tidlig at jeg drakk mye, sier Steinar Mundal.

Vil fjerne rus-tabu

En ny undersøkelse gjort av Kirkens Bymisjon viser at det er vanskelig å være pårørende til personer med alkohol- eller rusproblemer.

Adelheid Firing, generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Foto: Tore Linvollen/NRK

1 av 2, altså halvparten av dem som har svart, svarer at de er bekymret for noen de kjenner som strever med rus eller alkohol. Undersøkelsen viser også at tre av fem ikke tør å ta opp sin egen bekymring med personer som har disse problemene.

– Det er omsorg å bry seg. Du kan være den avgjørende forskjellen som betyr en endring, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing.

Det er frykten for å virke moraliserende som ifølge undersøkelsen er årsaken til at mange ikke velger å ta opp tematikken. Mange frykter de vil ødelegge relasjonen, de er usikre på hva de skal synes om rus og at de tenker det er tabubelagt.

– Vi trenger ikke det tabuet med å ikke snakke om rusmiddelbruk. Det snur for enkelte når vi er modige som pårørende eller kolleger og snakker om problemene, sier Firing.

Steinar Mundal (t.h) hadde et nært forhold til Vibeke Skofterud. Bildet er tatt i 2009 i Kuusamo. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Ville ta sitt eget liv

Steinar Mundal er kjent som treneren som fikk Vibeke Skofterud tilbake på landslaget etter hennes historie om spiseforstyrrelser. De gode øyeblikkene på landslaget er ikke noe han tar for gitt i dag.

I 2001 fikk han sparken som landslagstrener på grunn av store alkoholproblemer. Han ble sendt hjem fra samling i St. Moritz i Sveits fordi det ble for mye alkohol.

– Jeg kom meg hjem på en eller annen måte og drakk hele veien hjem til Norge. I ettertid drakk jeg i sammenhengende i mange år. Jeg ville ikke ha noe hjelp heller, sier Mundal.

– Hvorfor vil du ikke ha hjelp?

– Jeg tenkte at dette her skal jeg klare å fikse selv.

Alkoholutfordringene ble større for Mundal, som i 2005 var millimeter fra å ta sitt eget liv etter å ha satt en sprøyte med heroin i kroppen.

– Jeg var bare oppgitt og lei livet. Jeg følte at jeg ikke fikk til noe. Hadde ikke perspektiv på fremtiden og følte at alt var håpløst. Jeg ble en byrde på resten av familien, sier den tidligere landslagstreneren.

– Flaks at jeg lever

Steinar Mundal skjønner at det er vanskelig å snakke om rus og alkohol.

– Jeg har veldig mange som ringer meg. De er ikke så dumme og det handler om å få folk til å åpne seg litt å stå frem.

69 år gammel sitter han i dag hjemme i Drammen med et stort smil om munnen. Livet er bedre og han har lært mye av det vonde i sine yngre år.

Steinar Mundal er glad for at han i dag lever og sier praten med familien hjalp mot alkoholproblemene. Foto: Tore Linvollen/NRK

– Jeg tror det viktigste for meg var at jeg begynte å prate om det med familien. Jeg begynte å føle at ting slapp kroppen og jeg ble mer avslappet. Hver gang jeg pratet om misbruket mitt så hjalp det veldig, sier han.

– Hva var vendepunktet?

– Det var da jeg satte inn en heroinsprøyte og holdt på å dø. Da skjønte jeg det. Det måtte gå så langt for meg og det er bare flaks at jeg er i livet i dag, avslutter Steinar Mundal.