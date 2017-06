Steinar Mediaas til minne

Steinar Mediaas startet i NRK i 1973 og hadde flere roller på Marienlyst. Han var en dyktig journalist med teft for de store sakene og gode analysene. Han var en profilert programleder, kommentator og redaktør.

Vi som jobbet sammen med Steinar og hadde ham som leder minnes en omsorgsfull og god kollega som var en raus og inkluderende person. Han var lidenskapelig opptatt av faget sitt, økonomi, og kom alltid med ideer, gode råd eller tips om kilder til oss andre. Hans nettverk var enormt, og han var en svært respektert fagperson i norsk næringsliv. Han utviklet redaksjonen faglig blant annet ved å invitere inn aktører fra det økonomiske livet hit til NRK til seminarer og møter.

Etter mange år i NRK ble Mediaas i 1988 informasjonsdirektør i Elkem og frå 1991 ledet han informasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet. Men gleden var stor da Mediaas kom tilbake til NRK i 1996. Han ledet i flere år forbrukerprogrammene Øre for kroner og Økotrim.

Steinar mente nyhetene ikke kunne skapes på Marienlyst, og var flink til å oppsøke kilder og folk der de var. Steinar var unik til å formidle vanskelige saker på en enkel måte. Det var derfor så mange ville se tv-programmene hans, og lytte til hans kommentarer. Steinar høstet stor anerkjennelse og satte forbrukerjournalistikk, skatt, pensjon og personlig økonomi, på dagsorden.

I 2006 ble Steinar Mediaas økonomiredaktør i NRK. Han var en fantastisk leder med hjerte for både medarbeidere og fag. Steinar var flink med mennesker og var flink til å "se" folk. Han ga folk sjanser og mange utviklet seg raskt faglig under Steinars kyndige ledelse. Julebordene for redaksjonen holdt Steinar hjemme hos seg selv. Han åpnet hjemmet for oss kollegaer og viste et ærlig og ekte engasjement for sine medarbeidere.

Vi skylder stor takk til kona Ingeborg også, som alltid var positiv. Det ble litt jobb på henne også i disse sammenhengene.

Den som kjenner tempoet og pulsen i en nyhetsredaksjon, vet at det kan også kan bli FOR gøy å jobbe mye.

Steinar sendte medarbeidere hjem når de jobbet for mye. Han ba dem flekse med tiden, så ikke ukene bare ble preget av lange dager.

På den måten oppnådde han stabil, høy produksjon, absolutt på topp i nyhetshuset, samtidig som redaksjonen hadde NRKs laveste sykefravær.

De siste årene i NRK var Steinar Mediaas vår økonomikommentator. Med sin kunnskap og formidlingsevne bidro han til å løfte NRKs økonomidekning.

Steinar hadde et enormt kontaktnett, og var raus nok til å invitere dem inn til informasjonsmøter som han åpnet for gamle og nye NRK-kolleger.

Vi så ham godt på Dagsrevyen, men han hadde også utallige bidrag til distriktssendingene til NRK. Som kommentator var Steinar uredd og gikk ikke av veien for konfrontasjoner med mektige krefter i næringsliv og politikk.

Etter Terra-skandalen, som sendte økonomien til en rekke norske kraftkommuner i grøften, laget han dokumentarfilmen When the bubbles burst, Når boblene brister, sammen med Hans Petter Moland og mange flere.

Steinars motiv var det vanlige; han ville forklare de kompliserte sammenhengene om hvordan en Finanskrise ute i verden kunne påvirke kommuneøkonomien i Norge. Hvem hadde ansvaret ?

Steinar ville gjerne fortsette i NRK til han ble 70, og hele redaksjonen håpte at han kunne få lov til å fortsette. Steinar hadde en tvist med NRK, men han klarte å kjempe for prinsippene samtidig som han beholdt det gode forholdet til kollegaene.

Da Steinar fikk kreft håpet vi inderlig at han skulle bli raskt frisk. Vi møttes og planla både turer og annet.

Men det ble ikke tur.

Kampen mot kreften endte dessverre med at Steinar på lørdag måtte gi tapt.

Vi minnes en kollega som var alt det vi i NRK ønsker å være.

Entusiastisk, troverdig, nyhetsorientert og redelig.

Vi tenker på familien som han var så stolt av og så glad i.

En av våre beste er borte.

Svein Ove Hansli, redaksjonssjef

Kolleger i ØkoPol, Økonomi- og politikkredaksjonen i NRK