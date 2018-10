Stavanger Aftenblad: KrF-delegater blir bedt om å stemme rødt

Flere KrF-politikere er kritiske til at Rogaland som eneste fylkeslag hittil ikke valgte en representativ delegasjon til det skjebnesvangre landsmøtet der KrF skal velge rød eller blå regjering.

Fylkeslaget besluttet tidligere denne uken å sende 15 blå, og kun én rød delegat til landsmøtet 2. november.

Resten av fylkeslagene har så langt valgt å sende en representativ delegasjon.

Oppfordrer Rogaland til å snu

Stavanger Aftenblad har fått tilgang på en tekstmelding sendt fra fylkesleder i Hedmark KrF, Oluf Maurud, til fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF torsdag.

I tekstmeldingen understreker Maurud at han er opptatt av at delegasjonene skal gjenspeile «den virkelige meningen i de forskjellige fylkene».

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Deretter spør han Rogaland KrF om det kan være aktuelt for deres delegater å stemme i tråd med avstemningen som ble holdt på deres årsmøte.

Maurud skriver videre:

Det er jo bedre at dere gjør det enn at andre fylkeslag begynner å endre for å «kompensere» det som skjedde hos dere.

Fylkesleder i Hedmark KrF, Oluf Maurud. Foto: Jorun Vang / NRK

Bekymret for legitimiteten

Stavanger Aftenblad bruker tekstmeldingen som ett av flere eksempler på det presset som fylkeslaget til Rogaland KrF nå opplever fra partikolleger, om å endre stemmeavgivningen til sine delegater.

Flere frykter at det endelige resultatet etter det ekstraordinære landsmøtet 2. november, ikke vil oppfattes som legitimt innad i partiet, med mindre Rogaland KrF snur.

I Hordaland ble det i helga foreslått å gjøre noe tilsvarende, da Beate Husa tok til orde å ha en helblå reservedelegasjon som skulle sendes til landsmøtet dersom andre fylker valgte å ikke sende representative delegasjoner. Forslaget ble nedstemt.

– Rogaland «sitter på nøkkelen»

Stavanger Aftenblad har også snakket med avsenderen av tekstmeldingen, Oluf Maurud, som sier at Rogaland «sitter på nøkkelen».

– Fylkeslag etter fylkeslag har valgt å sende representative delegasjoner, og jeg mener det burde ha blitt en representativ delegasjon også fra Rogaland, sier han til avisen.

Maurud opplyser at Rogalands fylkesleder Oddny Helen Turøy i et svar på tekstmeldingen hans, skrev at fylkeslaget «har bestemt seg».

Søndag skrev NRK om at KrF-nestleder Olaug Bollestad og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan er bekymret for et splittet Kristelig Folkeparti etter 2. november.

– Spørsmålet er om det etter landsmøtet kommer til å bli avskallinger, noe som jeg tror det kommer til å bli. Så er det opp til oss i ledelsen og synliggjøre vårt felles prosjekt i KrF, sier Bollestad.