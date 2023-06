Statssekretær om Fosen-dialogen: Har vært flere møter

I dag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene Fosen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

Det er varslet demonstrasjoner utenfor Stortinget. Nedover mot Jernbanetorget er paradegaten preget av plakater som henviser til aksjonen. Og blant annet de kjente løveskulpturene på Løvebakken har blitt utstyrt med reinsdyrgevir.

Løveskulpturene på Løvebakken har blitt utstyrt med reinsdyrgevir Foto: NTB

Fosen-aksjonistene startet demonstrasjonen foran Slottet fredag. De har sittet foran Statsministerens kontor etter at de ba Jonas Gahr Støre om å ta ansvar for Fosen-saken under gårsdagens aksjon.

Ida Helene Benonisen er klar for dagens demonstrasjon:

– Vi kommer til å ha appeller, og kulturinnslag, og vi kommer til å fortelle at vi nekter å bli oversett.

Ida Helene Benonisen Foto: Torgeir Varsi / NRK

Fikk inn mekler

Statssekretær i Olje- og energidepartement (Ap) Elisabeth Sæter har stor forståelse for at det er en stor belastning for reindriftssamene på Fosen som har stått i dette i mange år nå.

Hun skulle også gjerne sett at de hadde kommet lenger.

– Men det har skjedd viktige ting og de siste 100 dagene, sier hun.

– Jeg særlig trekke frem at vi har fått opp et meklingsbord mellom reindriftssamene på Fosen og vindkraftkonsessjonærene – ledet av en nøytral mekler. Det tror jeg har vært viktig for å få partene til bordet, sier hun.

Statssekretær i Olje- og energidepartement (Ap) Elisabeth Sæter håper at et spor med mekling mellom partene kan gi en løsning. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Det var Olje- og energiministeren som ba Mats Ruland om å lede forhandlingene. Han er til riksmekler i Norge, med mye erfaring med meklinger i vanskelige konflikter. Men her leder han forhandlingene som privatperson, forteller hun.

Hun er glad for at det er samtaler mellom partene.

– Det er heldigvis en prosess som nå er oppe og står som jeg håper kan føre fram slik at vi får en rask løsning på saken, sier Sæter.

Ruland ønsker ikke å kommentere forhandlingene overfor NRK.

Flere møter

Ifølge Sæter er det fremdrift, og prosessen er godt i gang.

Hva konkret har skjedd siden første meklings møte mellom partene 15. mai?

– Tror det er viktig nå at meklingsmøtene får ro rundt seg. Samtidig kan jeg bekrefte at det har vært flere møter etter oppstartsmøte på Værnes, og det er planlagt flere møter, sier Sæter.

Hvilket tidsperspektiv ser du for deg at det tar før dere kommer fram til en løsning?

– Med hånda på hjertet kan jeg si at det skal ikke ta en dag lengre enn nødvendig. Så håper jeg jo at meklingsbordet kan føre fram. For det kan være en raskere vei til mål. Jeg har ikke tenkt å sette en sluttdato for når de må være ferdig. Det er opp til riksmekler Mats Ruland og vurdere, sier hun.

Hun legger til at om et sånt spor skulle føre fram til en akseptabel avtale mellom partene som sikrer reindrifta på Fosen. Så vil det kunne gå langt raskere en et formelt løp mot et omgjøringsvedtak som fyller opp høyesterettsdommen.

Flere aksjoner

I vinter demonstrerte også aksjonister utenfor flere departementer i hovedstaden. Det var 500 dager etter Høyesterett, 11. oktober 2021, slo fast at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

De aksjonerte med krav om at Høyesterettsdommen måtte få følger og vindturbinene rives. Nå er det altså gått 600 dager.