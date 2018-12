Statsministerens kontor ber brenneri fjerne festbilde av Erna Solberg

I et nyhetsbrev fra alkoholselskapet Det Norske Brenneri bruker de bilder av kjente personer i markedsføringen av sine alkoholprodukter.

En av dem er statsminister Erna Solberg.

Bildene ble tatt i forbindelse med bursdagsfesten til advokat John Christian Elden i juni 2017. På flere av bildene poserer de kjente personene med alkoholprodukter som brenneriet produserer.

Ifølge Det norske brenneri var ikke John Christian Elden kjent med at de skulle bruke bildene fra festen til markedsføring i et nyhetsbrev.

SKÅL: John Christian Elden skåler til kamera i forbindelse med sommerfesten han arrangerte i 2017. Ifølge Odd Johan Nelvik var ikke Elden klar over at bildene skulle brukes i et nyhetsbrev for Det norske brenneri. Foto: Skjermdump fra Det norske brenneri

«Positiv framstilling» av alkohol er ulovlig

«Statsminister Erna koste seg sammen med ektemannen Sindre Finnes – og fikk en innføring i god GT av vår bartender», står det under et bilde som viser Solberg og mannen som observerer en bartender.

Etter at NRK gjorde Statsministerens kontor oppmerksom på bildene, har de ifølge kommunikasjonsrådgiver Tore Borgersen kontaktet brenneriet for å be dem fjerne teksten og bildet fra nyhetsbrevet.

Lørdag formiddag er lenken til nyhetsbrevet fjernet fra hjemmesiden til Det norske brenneri.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for å følge opp eventuelle brudd på loven om alkoholreklame.

De kan ikke kommentere det konkrete innlegget, men viser til Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame.

– Alkohollovens hovedregel er at all omtale og bilder av alkohol i markedsføringsøyemed er forbudt, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Avdeling helse og levekår.

Han viser samtidig til noen av unntakene alkoholforskriften åpner for.

Unntak fra alkohollovens reklameforbud Ekspandér faktaboks I alkoholforskriften § 14-3 nr. 14 er det gitt et unntak for nøktern produktinformasjon og -bilder på alkoholprodusenters hjemmesider, på visse vilkår. Unntaket er snevert og gjelder ikke for informasjon på sosiale medier, via nyhetsbrev eller annen massekommunikasjon. I alkoholforskriften § 14-3 nr. 8 er det gjort unntak for nøktern, ikke-produktspesifikk (generell) omtale i kanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke. Nyhetsbrev som forbrukeren aktivt må melde seg på vil normalt være omfattet av unntaket. Unntaket omfatter imidlertid ikke omtale av konkrete produkter. Videre må all informasjon og bilder må være utformet på en nøktern måte. Dette innebærer blant annet at den ikke kan inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. KILDE: Helsedirektoratet

Unntakene gjelder blant annet for «nøktern, ikke-produktspesifikk» omtale i kanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke.

REKLAME? Dette er starten på nyhetsbrevet til det norske brenneri. Etter flaskene følger bilder av ulike kjendiser poserende med drinker. Foto: Det norske brenneri

At informasjon og bilder må være utformet på en nøktern måte, innebærer blant annet at det ikke kan inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, eller gi en positiv framstilling av alkohol.

I Nyhetsbrevet til Det norske brenneri oppgir selskapet priser og produktnummer på Vinmonopolet, i tillegg til tekster som beskriver produktene i positive ordelag.

– Dette er ikke en nøktern fremstilling av produktene og vil være reklame dersom det i realiteten er et salgsfremmende tiltak, sier leder for institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, Monica Viken

Jusekspert: – Brudd på alkoholloven

Nyhetsbrevet ble ifølge eieren av Det norske brenneri, Odd Johan Nelvik, sendt til rundt 1500 mennesker som abonnerer på nyhetsbrevet deres.

En lenke til brevet lå også åpent på Det norske brenneri sine hjemmesider inntil nylig.

– Dersom et slikt nyhetsbrev ligger åpent tilgjengelig på en hjemmeside, mener jeg at det er et brudd på både alkoholloven og markedsføringsloven, sier Monica Viken.

Hun er svært forundret over at selskapet har turt å handle på denne måten.

– Når de bruker både bilder og sitater fra en kjendisfest er det flere momenter som gjør det ekstra sårbart i forhold til forbudet mot alkoholreklame. Selve festen, vektleggingen av kjendiser som drikker og henvisningen til en hyggelig stemning vil påvirke leseren av nyhetsbrevet i stor grad, sier Viken.

– En invasjon i privatlivet

Nelvik presiserer at mottakerne er abonnenter som aktivt har spurt om å motta et nyhetsbrev.

BRANSJENYHETER: Eier av Det norske brenneri, Odd Johan Nelvik, mener de ikke har brutt loven ettersom nyhetsbrevet er rettet mot abonnenter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– 90 prosent av våre mottakere er fra bar- og restaurantbransjen. Dette er den eneste måten vi kan fortelle om våre nyheter til bransjen, forteller Nelvik.

– Er dere sikre på at alle mottakerne er fra bransjen?

– Nei, vi har ikke kontroll på at alle abonnentene våre er fra bransjen.

– Vet de som er avbildet at de er blitt brukt i nyhetsbrevet?

– Jeg kjenner ikke til om de som er avbildet er blitt spurt om å bli brukt. Men vi har ikke fått noen reaksjoner på dette før nå.

At de som er avbildet ikke med sikkerhet har samtykket, mener Viken er svært problematisk.

– De avbilder Erna Solberg og andre kjente mennesker. Uten et klart samtykke kan man ikke bruke personer fra en fest, og i hvert fall ikke statsministeren, og særlig ikke når det er snakk om reklame for alkohol.

Markedsføringsekspert og professor ved NHH, Tor W. Andreassen, mener nyhetsbrevet er et brudd på god forretningspraksis.

– Her bruker de bilder av svært profilerte mennesker som var invitert til sommerselskap antakelig som privatpersoner eller ute av rollen som det de er kjent for. Slik sett fremstår billedbruken som en invasjon i privatlivet og er dermed brudd på god forretningspraksis, sier Andreassen til NRK.

At Statsministerens kontor ønsker bildet slettet, mener professoren bekrefter bruddet.

FEST: Det var i forbindelse med sommerfesten til John Christian Elden i 2017 at Det norske brenneri serverte Gin Tonics fra en egen bar, og tok bilder av drikkende gjester. Foto: Skjermdump, Det norske brenneri

– Handlet i god tro

Nelvik forteller at de hadde en bar på festen til Elden i forbindelse med hans 50 års dag.

– Det ble laget Gin Tonic, og det ble tatt bilder rundt baren som det ofte blir på slike arrangementer, sier Nelvik.

– Hadde dere noen avtale med Elden om at det skulle tas bilder som skulle brukes i et nyhetsbrev?

– Vi hadde ingen avtale med Elden om at vi skulle reklamere for dette etterpå. Vi handlet i god tro i og med at dette er en nyhetsbrev til abonnenter fra bransjen.

John Christian Elden er forelagt saken, men har ikke svart på NRKs forespørsler lørdag.