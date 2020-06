Statsministeren om borgerlig samarbeid: – Ønsker fire partier

Et dramatisk og utfordrende halvår, både politisk og med koronakrisen, ble oppsummert av statsminister Erna Solberg fredag.

– Jeg takker hele Norge for innsatsen som har vært gjort i denne vanskelige tiden. Det er for tidlig å skrive ut en friskmelding, både på pandemien og økonomien, men vi er på rett vei, innledet statsministeren med.

Og tilliten til statsministeren har vært stor etter at Norge ble stengt ned, noe som også har vist seg på de siste meningsmålingene.

Likevel står utfordringene i kø for hennes ønske om en ny borgerlig regjering etter stortingsvalget 2021.

Det er spørs om ikke Erna Solberg møter seg selv i døra i håpet om et nytt borgerlig samarbeid. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Borgerlig samarbeid

For selv om Høyre gjør det bra, har den siste tiden ikke vært like god for de andre borgerlige partiene.

Både Venstre og KrF er under sperregrensa på 4 prosent, og Venstre og Frp vil ikke samarbeid.

Venstre-nestleder Terje Breivik har bedt partiet si nei til et fremtidig regjeringssamarbeid med Frp. Og Frps leder Siv Jensen sier de for lengst har erkjent at avstanden mellom partiene er for stor.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Frps landsstyre fram mot 2021 vil anbefale et fornyet regjeringssamarbeid med Venstre, sier Jensen til NTB.

Utfordringene for det borgerlige samarbeidet er mange. F.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Statsministeren er likevel optimistisk i håpet om en ny periode som leder av landets regjering. Solberg bekreftet under fredagens pressekonferanse at hun ønsker en firepartiregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Jeg mener det er fullt mulig å få et borgerlig flertall etter valget. Et flertall må til for å danne regjering, men det er ikke avgjørende at selve regjeringen er i flertall, sier Solberg.

Men mange saker vil kunne gjøre det vanskelig for et borgerlig samarbeid.

– Tradisjonelt er asyl- og innvandringspolitikk de vanskeligste sakene, men vi har funnet gode løsninger og balanse i det, sier statsministeren.

I tillegg mener Solberg at klima blir en av de viktigste sakene framover.

Statsminister Erna Solberg er sterk i troen på en ny periode som statsminister i en borgerlig regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mindretall og frafall

Det er lett å glemme hvilke politiske utfordringer statsministeren har stått overfor i år før koronavirusets inntog.

Regjeringen Solberg har måtte tåle flere runder med utskiftninger, både på ministerplass og partisammensetning.

Da Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i januar ble Solbergs regjering redusert til en mindretallsregjering.

Det har ført til nok et sterkt opposisjonsparti som regjeringen har måtte forholde seg til.

– Det har vært en spesiell situasjon i Stortinget denne våren, erkjenner Solberg.

Men Solberg tror samarbeidet med Frp vil være bra framover, og at de fire partiene som dannet regjering kunne ha samarbeidet bedre.

– Jeg mener vi hadde fått det til å fungere om vi hadde samarbeidet bedre på et tidlig tidspunkt, sier statsministeren.

Erna Solberg måtte tåle å se Trine Skei Grande gå ut av regjeringa og politikken. Det er bare én av mange utskiftninger som har skjedd i Solbergs regjering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I tillegg valgte Venstres leder Trine Skei Grande å trekke seg fra regjeringen og å gå ut av politikken.

Summen av dette mener flere kan resultere i et regjeringsskifte neste år.

Rødgrønn usikkerhet

Men alt er heller ikke rosenrødt på den andre siden av norsk politikk.

Ap, Sp og SV gjorde i juni sin dårligste måling på over ett år som blokk, og trenger støtte fra MDG eller Rødt for å få flertall.

Rødts leder Bjørnar Moxnes strakk ut en hjelpende hånd under sin oppsummering torsdag.

– Vår dør står på vidt gap. Vi kan snakke med alle som ønsker ny politikk og et flertall, sa Moxnes.

Men Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre avviste et samarbeid med MDG og Rødt under sin oppsummerende pressekonferanse.

– I regjeringssammenheng ser jeg ikke at det er en riktig strategi for oss, der tror jeg de politiske forskjellene er for store. Men jeg tror vi er enige om en del politikk. Så i en ny regjering er vi åpen for å ha samtaler med mange, men i en regjering er det urealistisk med de to partiene, sa Støre da.

Det er ikke lett å si hvem av de rødgrønne som vil samarbeide med hvem. F.v.: Bjørnar Moxnes (R), Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: NRK

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum var mindre tydelig på hvem de kan samarbeide med under sin pressekonferanse.

– Vi vil ha en Sp/Ap–basert regjering. I Norge har vi ofte hatt mindretallsregjeringer. Vi skal ha en politikk tilpasset Norge, da er ikke navnet på partiet vi skal samarbeide med så farlig. Vi mener det er størst mulighet å få det til med en Sp/Ap–basert regjering, sier Vedum.

Og SVs Audun Lysbakken var på sin oppsummering åpen for alt.

– Vår dør er åpen for samarbeid med både Ap, Sp, MDG og Rødt. Så kan det være ulike konstellasjoner, men vi lukker ikke døren for noen av dem, sa Lysbakken da.