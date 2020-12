Statsministeren frykter strengere tiltak etter jul

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er klart vi forbereder oss på en situasjon hvor vi etter jul kan måtte risikere å stramme litt mer til, sier statsminister Erna Solberg til NRK på julaften.

Hun er bekymret for at en tredje bølge kan ramme Norge etter jul. Smittesituasjonen i Norge for øyeblikket beskriver hun som «litt ustabil».

Julaften er 130 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, viser NRKs oversikt. Den siste uka har 3149 personer blitt smittet av viruset.

I Bergen, der statsministeren feirer jul, er det registrert 22 nye smittetilfeller det siste døgnet, melder NTB. Samme dag forrige uke ble det registrert åtte smittetilfeller, ifølge Bergen kommunes oversikt.

Les også: Solberg vurderte å stenge Norge ned i julen

Ustabil smittesituasjon

– Det betyr at vi nå vurderer hvilke tiltak vi må iverksette fremover. Først og fremst ser vi utbrudd i flere byer nå, sånn at summen på antallet smittede blir høyere. Bergen har god kontroll, Oslo har også litt økte tall, men ikke så voldsomt mye, sier Solberg.

Hun påpeker at det også er flere som tester seg nå enn tidligere.

Tidligere denne uka ble det kjent at Pfizer-vaksinen er godkjent av EU. Det betyr at Norge kan begynne å vaksinere, og Oslo har lagt frem sin vaksineplan for sykehjemmene i kommunen.

I hovedstaden starter vaksineringen av de eldste 28. desember.

– Så er det ingenting som tyder på at vaksinene ikke kommer til å virke, og det betyr at holder vi ut noen måneder til, så ruller vi ut vaksinene sånn at det blir enklere å håndtere at det fortsatt er litt smitte, sier Solberg.

Hun håper at vaksinene kan føre til at pårørende i større grad kan besøke sine slektninger på sykehjem, og at det til og med kan være steder hvor man kan møtes litt tettere.

Slik er prioriteringsrekkefølgen til FHI Ekspandér faktaboks 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år

OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år Kilde: FHI

Skal selv ta vaksinen

Men hun understreker at dette må skje i tråd med myndighetenes anbefalinger.

– Ikke gjør det på privat initiativ, for vi er faktisk nødt til å følge disse reglene samlet, sier Solberg.

Statsministeren selv har tro på vaksinen, og skal vaksinere seg når det blir hennes tur. FHI har anbefalt at de aller eldste vaksineres først.

– Jeg kommer til å ta den når det kommer i den rekkefølgen som min aldersgruppe med friske, voksne damer kommer inn, sier Solberg.

Koronapandemien har ført til ensomhet for en stor del av befolkningen. Hjelpetelefoner i hele landet har opplevd økt pågang siden mars, og flere tilbud har oppbemannet i juletiden.

– Ting kommer til å bli bedre. Og trenger du hjelp, ta kontakt med en hjelpetelefon, ta kontakt med myndighetene. Ikke vær redd for at du er til bry. Det er mange som er på jobb for å hjelpe deg hvis du trenger hjelp, sier Solberg.