– Vi stenger havnene og flyplassene og vil ha streng kontroll med grensene våre, sier Solberg.

Dette vil få virkning fra mandag, etter et ekstraordinært møte i statsråd.

Solberg understreker at nordmenn selvsagt skal kunne komme hjem til Norge, også gjennom Danmark, som allerede har stengt sine grenser. Fly med passasjerer som skal hjem til Norge, vil fortsatt lande.

Regjeringen har også bedt om bistand fra Sivilforvaret og Heimevernet for å håndheve grensekontrollen.

– Vi vil ikke hermetisk stenge grensene. Vi må få inn livsnødvendige varer som medisiner og matvarer. Og vi må få ut varer, legger hun til.

Her er tiltakene

Dette er tiltakene Solberg har lagt frem:

Havner og flyplasser stenges for utlendinger som kommer med fly fra utlandet og ikke har en god grunn til å oppholde seg i Norge fra mandag.

Folk bør ikke reise på hytta. De som allerede har reist bør reise hjem. Sivilforsvaret skal bistå med å få folk hjem ved behov.

Regjeringen har opprettet dialog med SAS og Norwegian om hjelp til å frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge.

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser uansett land.

– Skal flyplasser og havner stenges helt?

– De stenges ikke helt, for nordmenn og andre som må hit skal kunne lande, men det er en bortvisningsinstruks for folk som kommer her og ikke har spesielt behov for å være her, sier Solberg.

Uvirkelige dager

– Disse siste dagene har vært helt uvirkelige for meg og sikkert alle dere andre, sier statsminister Erna Solberg.

Nå er det nærmere 1000 smittede og to døde i Norge, og statsministeren sender sine tanker til familiene og de pårørende.

– Situasjonen er alvorlig og krever mye av oss allerede. Vi er statt på en stor prøve, ikke bare Norge, men mange land i verden. mange av oss har opplevd at livene er snudd på hodet, sier Solberg.

Nok et koronadødsfall

Natt til lørdag døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom på Oslo universitetssykehus. Det meldte sykehuset på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er det andre dødsfallet som skyldes korona i Norge. For to dager siden bekrefter statsminister Erna Solberg at en eldre person som var smittet av koronaviruset hadde gått bort, som den første i Norge. Det første dødsfallet kom om lag to uker etter det første bekreftede tilfellet av koronasmitte i Norge.

Frykter for mer enn 400.000 arbeidsplasser

Lørdag gikk hovedorganisasjonen Virke ut og ba regjeringen «ta frem bazookaen» for å avhjelpe situasjonen for næringslivet. De organiserer privat handels- og tjenestenæring som står for rundt 49 prosent av sysselsettingen i Norge.

De sier at nærmere 100.000 arbeidsplasser allerede er, eller er i ferd med å bli, stengt. De frykter at tallet vil øke til mer enn 405.000 arbeidsplasser.

− Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene, når inntektene har stoppet over natten. Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må frem med bazookaen, sier Ivar Horneland Kristensen, direktør i Virke.

Koronasmittet i Helsedirektoratet

Lørdag kom det også frem at en medarbeider i Helsedirektoratet er smittet av korona. Medarbeideren har vært i nærheten av flere i ledelsen, og disse er nå satt i isolasjon.

Det betyr at blant annet helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, og lederen for Folkehelseinstiuttet, Camilla Stoltenberg, er satt i karantene.