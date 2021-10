Statsminister Erna Solberg om Kongsberg-angrepet: – Rystende

Flere personer er drept og skadet etter at mann bevæpnet med pil og bue beveget seg rundt og skjøt mot personer i Kongsberg sentrum onsdag. Politiet bekrefter at fem personer er drept. To personer er skadd. En politimann som ikke var på jobb blant de skadde.

En person ble pågrepet etter hendelsen. Politiet bekrefter at det ble avfyrt et varselskudd før pågripelsen.

Coop bekrefter overfor NRK at deler av hendelsen skjedde på en Coop-butikk.

Statsminister Erna Solberg kalte onsdag kveld inn til pressekonferanse. Hun kaller angrepet «rystende».

– Gjerningsmannen har gjennomført fryktelige handlinger mot flere personer. Hendelsene ryster oss, sier Solberg.

– Vet ikke om det er en terrorhandling

Hun sier det er for tidlig å si om det er et politisk motivert angrep, og at politiet vurderer om det er snakk om terrorangrep.

– I mange land over lang tid har organiserte angrep blitt avverget på grunn av godt politiarbeid, men at dette med enkeltpersoner er vanskelig. Om dette er en slik situasjon må vi vite mer om først, sier Solberg.

Hun påpeker at det er politiet som må gå ut med opplysninger om omfanget av skadde.

Justminister Monica Mæland sier politiet over hele landet har fått midlertidig ordre om å være bevæpnet, og at påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre er varslet.

– Politiet sier de ikke vet om det er en terrorhandling. De etterforsker saken. Vi avventer etterforskningen og kan ikke kommentere enkeltheter knyttet til gjerningspersonen, sier Mæland.

Mæland og Solberg sier hendelsen ikke påvirker morgendagens regjeringsskifte, annet enn at påtroppende justisminister raskt må sette seg inn i det som har skjedd. Solberg sier hun ikke ser noen grunn til å dra til Kongsberg i morgen, som avtroppende statsminister.

– Jeg har snakket med ordfører i Kongsberg og er blitt informert om at de har de ressursene de trenger, legger Mæland til.

– Sjokkartet hendelse

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand har vanskelig for å finne ord for å kunne beskrive dramatikken i det som har skjedd.

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand. Foto: Annika Byrde / NTB

– Dette er en sjokkartet hendelse som vi knapt hadde trodd at skulle skjedd i Norge. Vi prøver nå, fra kommunens side å rigge mottak på et av byens hoteller. Der har vi kriseteam og tar imot de som er berørt på ulike måter. Det har foregått i en bydel der det bor mange mennesker, og det er mange som er berørt, sier Sand.

Denne Coop-butikken i Kongsberg sentrum ble sperret av etter hendelsen. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Har vært mye folk ute

Journalist Kjetil Stormark sier til NRK at den voldsomme politiaksjonen pågikk over store deler av sentrum av byen. Politihelikoptre og beredskapstropp ble brukt i søket etter gjerningsperson.

Sand bekrefter at politiaksjonen har pågått i et større område, der det blant ligger butikker, studentcampus, og et boligområde.

– Hvor stort er ikke godt å si, men det innebærer at det er potensial for mange skadde, noe det har blitt. Det har vært mye folk ute. Det er bare helt uvirkelig og tragisk alt sammen.

NRK er onsdag kveld i Kongsberg sentrum, der flere gater fortsatt er sperret av.

Gamlebrua i Kongsberg er sperret av onsdag kveld. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Etter hvert gikk de uhyggelige nyhetene opp for oss

På en presseoppdatering onsdag kveld fortalte politisjef på Kongsberg, Øyvind Aas, at det tok 34 minutter fra den første meldingen til politiet, før mannen ble pågrepet.

– Hvor lang tid tok det før dere forsto alvoret?

– Vi fikk ganske fort melding om at det var en pågående hendelse, slik at politisk og administrativ ledelse samlet seg. Etter hvert gikk de uhyggelige nyhetene opp for oss, og vi fikk bekreftet at det var et stort omfang, sier Sand.

Hun forteller at kommunen nå vil holde kirkene i Kongsberg åpne, i tillegg til kriseteam som skal ivareta pårørende og andre berørte. Sand sier hun foreløpig ikke har snakket med berørte selv.

Hanne Gry Løver bor rett ved området der politiaksjonen pågikk onsdag kveld.

– Det er veldig ubehagelig. Jeg er sjokkert og har tårer i øynene. Det er ordentlig ubehagelig at dette skjer på lille Kongsberg. Jeg var ikke ute akkurat da, men datteren min var det, sier Løver.

Den første meldingen om angrepet kom til politiet 18.13. 34 minutter senere var mannen pågrepet, etter en omfattende politiaksjon.