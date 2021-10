Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot helsevesenet i Kongsberg

– Når det gjelder helsevesenets håndtering, har vi allerede vært i kontakt med både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten basert på informasjonen som har fremkommet i mediene, opplyser fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen til NRK.

Hun sier videre at de har varslet at de vil undersøke tilsynsmessig den oppfølgingen den siktede har fått i helsevesenet.

Politiet har uttalt at 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for Kongsberg-angrepet, har vært i kontakt med helsevesenet en rekke ganger gjennom flere år.

Tror sykdom er motivet

37-åringen er blitt avhørt av politiet etter pågripelsen, men hans helsetilstand har forverret seg de siste dagene, noe som gjør at han ikke er i stand til å la seg avhøre, har politiet opplyst.

Mannen er nå innlagt på en lukket helseinstitusjon, og han blir undersøkt av rettspsykiatere for å avklare tilregnelighetsspørsmålet.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt sa fredag at politiet har gått bredt ut for å kartlegge mannens motiv. Omholt nevnte «sinne, hevn, impuls, jihad, sykdom og provokasjon» som stikkord for disse vurderingene.

– Den hypotesen som er styrket mest på bakgrunn av de første dagene med etterforskning er sykdom, sa Omholt, som påpeker at dette er vurderinger som kan endre seg fortløpende.

– Preget

Den 37 år gamle mannens forsvarer, Fredrik Neumann, sier til TV 2 at han «tiltrer de foreløpige konklusjonene og vurderingene som politiet har gjort i saken». Han er ellers ordknapp med uttalelsene i saken.

– Jeg fokuserer på å utøve forsvarerrollen og å ivareta klienten, sier Neumann.

– Hvordan har klienten det?

– Han er preget av situasjonen, men mer enn det sier jeg ikke, sier forsvareren til kanalen.

37-åringen har blitt avhørt et par ganger av politiet, men mannens helsetilstand er ifølge politiet blitt forverret. Han er nå overført til en lukket helseinstitusjon, og politiet avventer flere avhør. Mannen har gjennom årene vært i kontakt med helsevesenet en rekke ganger.