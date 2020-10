– Dette er tidenes klima- og miljøbudsjett, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK, når han blir bedt om å kommentere statsbudsjettet for 2021.

Regjeringen anslår at klimagassutslippene vil gå ned 19 prosent innen 2030, uten tiltak.

Dette er høyere enn i fjorårets statsbudsjett, da den daværende regjeringen regnet med at utslippene skulle gå ned 12 prosent innen 2030.

Likevel er de 19 prosentene et godt stykke unna regjeringens mål om at Norge skal kutte mellom 50 og 55 prosent i egne utslipp, fra 1990-nivå, som ble lagt frem i februar i år.

– Hvordan forklarer du dette gapet?

– Nei, framskrivingene for klimagassutslipp viser er at vi er mye nærmere å nå klimamålene våre nå enn i fjor, og det er bra, sier Rotevatn.

– Men langt fra det egentlige målet?

– Vi er fortsatt ikke i mål. Det viser at vi må gjøre mye mer. Ha flere tiltak på plass, en del av det foreslår vi i dette budsjettet, for eksempel karbonfangst og lagring, sier han, og fortsetter:

– Det ligger ikke inne i framskrivingene for kutt fram mot 2030, men det vil det gjøre så snart Stortinget har vedtatt det. Og den type tiltak må vi ha mange flere av for å klare å halvere utslippene våre fram mot 2030.

Flere grønne satsinger

Budsjettet for Klima- og miljødepartementet øker med 9,1 prosent fra 15,5 milliarder kroner til 16, 9 milliarder kroner i 2021.

Men mange av klimatiltakene er også på de andre departementenes budsjetter.

En stolt Rotevatn understreker blant annet det blir gitt 11 milliarder til tiltak som karbonfangst og lagring, satsing på jernbane og kollektivtrafikk.

– Billigere billetter for dem som reiser kollektivt, klimaforskning og mye mer, og det vil bidra til å kutte klimagassutslippene og ta vare på naturen vår, sier statsråden.

Under følger noen av de grønne satsingene i det nye statsbudsjettet:

Regjeringen vil å øke avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 5 prosent utover prisjustering, fra 544 kroner til 591 kroner per tonn CO₂ i 2021. Ifølge SSB må CO₂-avgiften økes til minst 3000 kroner per tonn for at Norge skal nå det fastsatte klimamålet.

Karbonfangst- og lagringsprosjektet «Langskip» foreslås å få 25,1 milliarder kroner. Staten skal dekke 16,8 milliarder.

Mer penger til klimavennlige transportløsninger, som Fornebubanen, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, Bussveien på Nord-Jæren, Metrobussen i Trondheim og nye tog på Trønderbanen.

Regjeringen vil gi 100 millioner til lav- og nullutslippsferger i fylkeskommunene. Regjeringen stiller også krav til null- eller lavutslippsløsninger ved utlysning av nye riksveiferjeanbud, der det ligger til rette for det

Enova får 3,3 milliarder, noe som er 4,1 prosent mer enn i fjor. I tillegg skal det på plass en styringsavtale som skal vektlegge ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030, og annen utslippsreduserende innovasjon.

Regjeringen vil gi 333 millioner til «Grønn plattform» under Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva. Dette skal fremme grønn omstilling.

Regjeringen vil gi 700 millioner kroner til klimainvesteringer i statsaksjeselskapet Nysnø.

100 millioner kroner til hydrogenprosjekter i Norge. Pengepotten skal gå til en målrettet satsing på ny infrastruktur og utvikling av egne knutepunkter for hydrogen i landet.

CO₂-avgiften for petroleumssektoren øker syv prosent utover prisstigning.

Vil kutte i klimabistand

Men mer penger til noen betyr mindre penger til andre. I klimabudsjettet betyr dette blant annet et forsalg på å kutte i flere bistandsprosjekter.

Totalt ønsker regjeringen å kutte i bistandsrammen med 1,1 milliarder.

Av dette ønsker de å nær halvere bistand til fornybar energi i utviklingsland, fra 867 til 439 millioner kroner. Kuttene vil også ramme midler til skogbevaring som fordeles av Klima- og miljødepartementet.

Investeringsselskapet Norfund, som bruker mye penger på å sikre garantier og finansiering for fornybar energi i utviklingsland, får et kutt på ni prosent i overføringene fra staten. Dette utgjør en nedgang på 166,8 millioner kroner.

– Vi tar budsjettet til etterretning, og vil nå vurdere hva dette betyr for Norfunds investeringer i bedrifter som skaper arbeidsplasser som gir folk mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom, og i fornybar energi som er avgjørende for å stanse klimakrisen som rammer de fattigste hardest, sier administrerende direktør i Norfund Tellef Thorleifsson.

– Det er et betydelig behov for økonomisk nødfinansiering til bedrifter i utviklingsland som følge av koronakrisen. Budsjettkuttet gir oss dessverre ikke den investeringskapasiteten vi gjerne skulle ha hatt i den nåværende situasjonen, fortsetter han.

Kuttet til Norfund går også mot regjeringens egen målsetting.

I bærekraftsmeldingen la regjeringen opp til å øke overføringene til Norfund med 50 prosent i inneværende periode, som skulle bety 2250 millioner i år. I stedet kuttes det til 1678 millioner, hvilket betyr at man er 572 millioner unna det tidligere «løftet».

Kaller det bekmørkt

Partileder i Miljøpartiet de Grønne Une Bastholm omtaler det nye statsbudsjettet bekmørkt, ut ifra et klimaperspektiv.

– Regjeringen legger opp til å kutte kun 21 prosent av utslippene de neste ni årene, under halvparten av det regjeringen har lovet. Det er helt uforståelig for alle unge som skal vokse opp med mer flom, ras, skogbrann. Vi har det ekstremt travelt hvis ikke klimaendringer skal true liv og helse, sier Bastholm.

TRAVELT: MDG-leder Une Bastholm understreker at vi har det travelt hvis ikke klimaendringene skal true liv og helse.

Hun er også skuffet over at det ikke blir økte bensin- og dieselpriser, selv om regjeringen vet at mye av utslippene i Norge kommer fra transport.

– I tillegg gjør regjeringen det 2000 kroner dyrere i året å eie elbil, selv om bare ti prosent av bilene på norske veier er elbiler i dag. Det er dramatisk, for transportsektoren er der vi skal kutte mest utslipp de neste årene, sier Bastholm.

SV-leder Audun Lysbakken er lite imponert over statsbudsjettets klimafokus.

LITE IMPONERT: SV-leder Audun Lysbakken frykter at Norge ikke vil nå klimamålene. Foto: Terje Pedersen

– Inntrykket er at det er kunnskapsløs klassepolitikk og kraftløs klimapolitikk, sier han.

Lysbakken trekker spesielt fram at lekkasjene som har kommet viser at regjeringa enda en gang varsler et kutt i formuesskatten.

– Jeg frykter at vi får et budsjett som viser at vi ikke er i rute til Parisavtalen, fortsetter han.

Vil ha mer til karbonfangst- og lagring

Marius Holm, daglig leder i Zero, mener at regjeringen ikke klarer å leve opp til klimaløftene fra Granavolden det nye statsbudsjettet.

– Mange av disse tiltakene hører hjemme i statsbudsjettet, men vi finner dem ikke i det siste budsjettet før valget. Det begynner å bli få anledninger igjen, og det holder ikke å vise til at det kommer en klimamelding. Tiltak koster penger. De trenger enten bevilgninger, eller å stimuleres av økte avgifter på utslipp, sier Holm.

SKUFFET: Daglig leder i Zero, Marius Holm, er skuffet over klimasatsingen i statsbudsjettet.

Han trekker frem at prosjekter som karbonfangst- og lagringsprosjektet Langskip er bra, men det trengs økt satsing på området, som på avfallsforbrenning.

– Det er også skuffende at en satsing på havvind uteblir, til tross for at timingen aldri har vært bedre. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, har vi ikke tid til å utsette slike store klimaløft som både vil skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi, sier Holm.