Statsbudsjettet: – For grått og for smått, sier SV

Regjeringen la mandag fram sitt forslag til budsjett. Siden Ap og Sp ikke har flertall alene, må de nå forhandle med SV for å få flertall for budsjettet i Stortinget.

Regjeringen vil blant annet kutte i veibruksavgiften på drivstoff for å kompensere for økt CO₂-avgift. Men dyrere bensin og diesel blir det. Og formuesskatten øker

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski til NRK.

– Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet. SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier Kaski.

Regjeringen vil dempe følgene av høye strømpriser med å redusere elavgiften med 48 prosent i januar til mars.

– Det er ikke så veldig treffsikkert. Det er en veldig stor sum som blir lite per person når det spres ut til mange. Når det ikke følges opp med noe til energieffektivisering folk kan gjøre hjemme, så blir det for lite målrettet. Vi har andre prioriteringer, sier Kaski.

Mener regjeringen svekker klimapolitikken

Det er gått tre uker siden Jan Tore Sanner la fram den avtroppende regjeringens forslag til budsjett. Ap/Sp-regjeringen har derfor hatt begrenset med tid før de la fram sine endringsforslag mandag klokken 12.

– Det er flere positive enkeltgrep i dette budsjettet, men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge. Midt under klimatoppmøtet i Glasgow svekker regjeringen klimapolitikken ytterligere, og tar ikke de store grepene som bygger framtidas næringer og kutter utslipp, sier Kaski

– Tannløst, tilføyer Rødt.

– Budsjettforslaget er langt fra nok til å snu forskjellsutviklingen. Dette kunne vært en merkedag i kampen mot Forskjells-Norge, men dessverre freder regjeringa 30 milliarder av skattekuttene til Erna Solberg, viderefører kuttet i feriepenger for arbeidsledige og lar store deler av høvelkuttene i offentlig sektor stå i fred. Så lenge Arbeiderpartiet og Senterpartiet tviholder på et skatteforlik med høyresida, med fortsatt aksjerabatt og lav selskapsskatt, vil vi aldri få et skikkelig oppgjør med forskjellene, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt.

Hun er også skuffet over at Støre-regjeringen ikke gjør noen endringer innen tannhelse.

MDG: – Historisk svekkelse

MDG er kritisk til at regjeringen ikke vil gi noen koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021.

– De legger opp til en historisk svekkelse av kollektivtilbudet mange steder i landet, som rammer millioner av reisende. Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sier samferdsels- og miljøbyråd i Oslo Sirin Stav (MDG).

Høyre kritisk til avgiftskutt for alle

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru mener regjeringen mangler et politisk prosjekt.

– Resultatet er at de store pengene enten går til små symboltiltak eller smøres tynt utover, sier Tina Bru.

Høyre mener blant annet at det er feil å redusere elavgift og barnehagepriser for alle.

– Fremfor å prioritere de som trenger, det velger regjeringen å smøre tynt utover til alle. Rike og fattige skal få det samme. Jeg synes for så vidt det er fint at jeg får bitte litt mindre å betale til barnehagen og bitte litt lavere strømregning, men det hadde vært mye smartere å bruke disse pengene på noen som faktisk trenger det. Velferdssamfunnet kan ikke være alt for alle, men må være mye for de som trenger det mest, sier Bru.

Hun gir regjeringen ros for å ikke øke oljepengebruken.

Venstre: – Den grønne bløffen er avslørt

Venstre er kritisk til at regjeringen kutter i veibruksavgiften.

– Regjeringen svekker effekten av vårt viktigste klimatiltak, CO₂-avgiften, når de senker veibruksavgiften. Det vil ha en negativ effekt på 1,5-2 millioner tonn utslipp totalt fram mot 2030. Det er en kraftig økning, når vi må ned, sier Rotevatn.

Han trekker videre fram at regjeringen vil kutte i el-bilfordelene, i skogvernet, kutter i tilskuddene til klimainvesteringsfondet Nysnø med 400 millioner og kutter 72 millioner til miljøteknologiordningen.

– Den grønne bløffen er avslørt. Regjeringen snakker grønt i Glasgow, men svekker klimainnsatsen her hjemme, sier Rotevatn ifølge NTB.

KrF reagerer på kutt i fritidskort

KrF er kritisk til at regjeringen kutter støtten til fritidskort til barn og unge som KrF fikk gjennomslag for.

– Den nye regjeringen velger å fjerne fritidskortet som skal gi barn og unge mellom 6 og 18 år muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. De velger altså å la barn som faller utenfor betale. Det synes jeg er helt ufattelig, sier finanspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.